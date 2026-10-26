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Помагат ли наистина? 5 мита за „лековитите“ храни срещу вируси

Мнозина прибягват до самолечение, което обаче може да бъде както неефективно, така и опасно. И все пак все още има хора, които продължават да вярват в т.нар. народна медицина и „бабешките“ лекове

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 октомври 2026, 06:45
Помагат ли наистина? 5 мита за „лековитите“ храни срещу вируси
Източник: iStock/GettyImages

С настъпването на студените месеци всяка година се забелязва рязък скок на вирусните инфекции. Сред най-разпространените са грипът, респираторно-синцитиалният вирус (RSV), риновирусите (обикновената настилка) и COVID-19.

Защо се разболяваме по-често през есента и зимата?

Основната причина не е самият студ, а начинът, по който той променя нашата среда и физиология. В студените дни прекарваме повече време на закрито в често непроветрени пространства с много хора, което улеснява пренасянето на вирусите по въздушно-капков път.

Отоплението изсушава въздуха на закрито, както и лигавицата на носа и гърлото. Когато лигавицата е суха, нейната естествена бариерна функция отслабва и вирусите проникват по-лесно.

Студеният въздух забавя движението на микроскопичните власинки в дихателните пътища, които обикновено „измиват“ патогените навън. Освен това много от дихателните вируси са по-стабилни и оцеляват по-дълго във въздуха и върху повърхности при ниски температури и ниска влажност.

Кои са най-уязвимите групи?

Въпреки че всеки може да се разболее, някои хора са изложени на по-висок риск от инфекции и усложнения. Например малките деца, чиято имунна  система все още се изгражда, а в детските градини и училищата контактът между децата е близък и интензивен.

В сходна ситуация са и възрастните хора, над 65 години. С възрастта имунният отговор естествено отслабва, което прави организма по-податлив на тежки вируси като грип.

Хората с хронични заболявания, като тези с астма, вродени или придобити сърдечно-съдови заболявания, диабет или хронични белодробни проблеми са с по-висок риск от усложнения (напр. пневмония).

Хора с отслабен имунитет, като тези на специфично лечение (напр. химиотерапия) или с имунодефицитни състояния също са в рисковата група, както и бременните жени, при които промените е в имунната и сърдечно-съдовата система увеличават риска от по-тежко протичане на инфекциите.

Как да се справим

Човешкото тяло разчита на редовно проветряване, често миене на ръцете, пълноценен сън, добра хидратация и балансирано хранене, за да се бори успешно с вирусите през студените месеци.

Но какво да правим, ако все пак се разболеем. Краткият отговор е посетете лекар. Мнозина прибягват и до самолечение, което обаче може да бъде както неефективно, така и опасно. И все пак все още има хора, които продължават да вярват в т.нар. народна медицина и „бабешките“ лекове. 

Традиционно има храни и напитки, които се смятат за „лековити“. Вижте кои са 5-те мита за храните, борещи се с вируси, в нашата галерия.

Бабешки лекове или илюзия? Популярните митове за храната при боледуване
5 снимки
Трансилвания Румъния чесън
оцет ябълки ябълков
пара тенджера тиган жена готвене кухня
вирус грип лекарства чай

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rambler.ru    
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