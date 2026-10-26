ЦИК очаква протоколите от 31 районни избирателни комисии, 78 жалби и сигнали след вота

Първи данни от ЦИК при обработени 95.29% протоколи: Обрат или сигурен балотаж?

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Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) и „Информационно обслужване“ очакват протоколите от общо 31 районни избирателни комисии (РИК). Данните от тях ще бъдат повторно въведени при обработката на изборните резултати.

След изборния ден от ЦИК отчитат ниска избирателна активност. По официални данни към 16:00 часа в неделя тя е била под 16%. Най-ниска е била в област Кърджали, където не е достигнала 7%, а най-висока е отчетена в 23-ти многомандатен избирателен район (МИР) в София.

Окончателната избирателна активност ще стане ясна след официалното обявяване на резултатите от вота.

Малко дефектирали машини за гласуване

Общо 26 машини за гласуване са дефектирали - 25 в страната и една в чужбина.

В ЦИК са постъпили общо 78 жалби и сигнали. Най-често те са свързани с нарушения в процеса на гласуване и с действия на членове на секционните избирателни комисии (СИК).

Подадени са и сигнали за предизборна агитация и оповестяване на социологически проучвания в изборния ден, когато подобни действия са забранени.

На различни места в страната са регистрирани и случаи, при които избиратели са отказали да гласуват с машина и са поискали да използват хартиена бюлетина.

ЦИК разясни какво означават белите разписки

Белите разписки, отпечатани от някои машини, са предизвикали притеснение сред избирателите. Още в изборния ден от ЦИК увериха, че това не означава непременно, че гласът не е отчетен, тъй като той остава записан в паметта на устройството.

От комисията посочиха, че е важно машината все пак да отпечата разписка.