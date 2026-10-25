България гласува за президент: Каква е избирателната активност по области

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Б лизо 6,6 милиона български граждани имат право да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент. За 46 001 от тях това е първото участие във вот. Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч.

Избирателната активност в страната към 12:00 ч. е 5,8%. До урните са отишли 385 092 души, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова.

ЦИК с информация за избирателната активност към 12:00 ч.

Най-висока е активността във Видинска област, където към 11:00 ч. тя е 8,11%, а най-ниска е в Кърджали, с 2,55% по данни на местната районна избирателна комисия. Според обобщената информация на ЦИК активността във Видин е 8,12%, а в Кърджали – 2,56%.

В много от областите активността към 11:00 ч. остава под 6%. Наред с това на места са отчетени технически проблеми с машините за гласуване, подадени са сигнали за предизборна агитация, а изборните комисии са извършили промени в състава на секционни комисии заради установена несъвместимост или други обстоятелства.

Избирателната активност по области

Габрово

Към 11:00 ч. избирателната активност в областта е 6,79%. В община Габрово са гласували 3366 от общо 52 514 избиратели, в Севлиево – 1834 от 30 176, в Дряново – 733 от 7252, а в Трявна – 788 от 9102.

Изборният ден протича нормално. Районната избирателна комисия е разгледала сигнал за предизборна агитация, излъчвана от електронен рекламен екран на централно кръстовище в Габрово. След намесата на комисията излъчването е преустановено. Машината за гласуване в секция №1 в Трявна не е сработила.

Избирателната активност към 12.00 ч. по данни на "Тренд"

Търговище

Избирателната активност към 11:00 ч. е 4,91%. До урните са отишли 5723 души. В община Търговище са гласували 2829 избиратели, в Попово – 950, в Омуртаг – 1439, в Антоново – 268, а в Опака – 237.

Районната избирателна комисия се е произнесла по сигнал за несъвместимост на председателя на секционна комисия в Омуртаг, който е и общински съветник. Денис Мехмедов Сабриев е освободен от поста, а за председател е назначен Мехмед Сабри Есад. Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му.

От РИК съобщават, че изборният ден протича нормално и постъпилите сигнали се разглеждат своевременно.

Разград

Към 11:00 ч. активността в областта е 5,46%. Правото си на глас са упражнили 7213 от общо 132 139 избиратели.

Най-висока е активността в община Самуил – 9,28%. В община Разград са гласували 6,3% от избирателите, в Кубрат – 5,15%, в Цар Калоян – 4,43%, в Завет – 4,26%, в Исперих – 4,07%, а в Лозница – 3,89%.

Постъпила е една жалба, свързана с твърдение, че председател на секционна комисия в село Тръбач, община Лозница, е бил придружител на избирател. Проверка по случая е извършена, като комисията предстои да се произнесе в законовия срок. До момента няма сигнали за технически проблеми с машините.

Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"

Стара Загора

Избирателната активност към 11:00 ч. е близо 7%. Гласували са 19 444 от общо 280 923 избиратели.

Най-висока е активността в община Опан – 14,83%, а най-ниска в община Мъглиж – 4,26%. Всички 503 машини в областта работят, съобщиха от районната избирателна комисия.

Бургас

В областта са гласували 17 967 души от общо 363 647 избиратели, което е 4,94% към 11:00 ч.

Най-висока е активността в Малко Търново – 12,35%, следвана от Царево с 10,41% и Созопол с 8,41%. В Приморско тя е 7,35%, в Несебър – 6,97%, в Средец – 6,49%, в Камено – 6,08%, а в Поморие – 5,49%.

В Карнобат са гласували 4,94% от избирателите, в Сунгурларе – 4,82%, в Бургас – 4,18%, в Руен – 4,13%, а в Айтос – 4,06%.

Кърджали

Избирателната активност към 11:00 ч. е 2,55%. До урните са отишли малко над 7000 души от над 274 000 избиратели.

Най-висока е активността в община Черноочене – 4,34%, а най-ниска в Джебел – 2,19%. В Джебел са гласували 551 души, докато в община Кърджали броят им е 2463.

Във всички секции процесът протича нормално. Подаден е един сигнал за работещо дигитално табло с предизборна агитация в Момчилград.

Хасково

Към 11:00 ч. избирателната активност е 5,84%. От общо 225 051 избиратели своя вот са дали 13 143 души.

Най-висока е активността в община Ивайловград – 10,47%, а най-ниска в Стамболово – 3,76%. В областния център Хасково са гласували 5,51% от избирателите. За сравнение, на първия тур на президентските избори през ноември 2021 г. активността в областта към същия час е била 8,59%.

Сливен

Избирателната активност към 11:00 ч. е 4,83%, при 10,35% на предходните президентски избори към същия час. Право на глас имат 170 477 души, а секционните комисии са 292.

Постъпила е жалба за струпване на хора пред Четвърто основно училище в Сливен заради затворен вход поради ремонт. Комисията е изпратила представители на място, а проблемът вече е отстранен и няма забавяне на гласуването.

Всички 250 машини в областта работят. В село Гергевец е имало технически проблем, който е бил отстранен. В котленското село Дъбова е имало затруднения с връзката с комисията заради липса на мобилно покритие. Отчетени са и единични случаи на затруднения при прелистването на страниците на машините, като членовете на секционните комисии са оказали съдействие.

За опазването на обществения ред в изборния ден са ангажирани 534 служители на МВР, пожарната и други структури.

Кюстендил

Активността към 11:00 ч. е 6,02%, като са гласували близо 7500 души. В община Кюстендил тя е 4,97%.

Най-висока е активността в Трекляно – 21,43%, следвана от Невестино с 15,28% и Кочериново с 11,02%. В Бобов дол са гласували 9,07%, в Бобошево – 9,03%, в Рила – 7,87%, в Сапарева баня – 5,89%, а в Дупница – 6,13%.

Изборният ден протича спокойно. Не са регистрирани проблеми, жалби или сигнали, а машините работят нормално.

Ямбол

Избирателната активност към 11:00 ч. е 7,38%. Гласували са 7648 от общо 103 590 избиратели. На първия тур на президентските избори през ноември 2021 г. активността към същия час е била 9,74%.

Най-висока е активността в община Болярово – 25,51%, а най-ниска в Елхово – 5,66%. В Стралджа са гласували 11,71%, в община Тунджа – 7,73%, а в Ямбол – 6,25%.

В областта има 216 секции. В 136 от тях се гласува с машини, а в останалите 80 – с хартиени бюлетини. В секция в село Калчево, община Тунджа, машината не е стартирала дори след намесата на техник и гласуването е продължило с хартиени бюлетини.

Добрич

Избирателната активност към 11:00 ч. е 5,86%. Гласували са 10 011 от общо 170 746 избиратели.

Най-висока е активността в Шабла – 10,33%, следвана от Каварна със 7,52%. В община Добричка тя е 6,39%, в Балчик – 6,24%, в Генерал Тошево – 6,18%, в град Добрич – 5,95%, а в Крушари – 5,49%. Най-ниска е активността в Тервел – 2,87%.

Пловдив

В Пловдив-град избирателната активност към 11:00 ч. е 4,65%. Гласували са 14 224 от общо 305 802 избиратели. Най-висока е активността в район „Западен“ – 5,9%, следван от „Централен“ с 5,69%. Най-ниска е тя в район „Източен“ – 2,7%.

В Пловдивска област активността е 5,3%. Най-висока е в община Лъки – 10,55%, а най-ниска в Раковски – 2,79%.

В областта е подаден сигнал за заместник-председател на секционна комисия в община Садово, за когото се твърди, че е извършвал предизборна агитация и е отправял обиди на расова основа. След разглеждане на сигнала той е освободен, а на негово място е назначен нов заместник-председател.

Смолян

Избирателната активност към 11:00 ч. е 6,83%. Най-висока е в община Баните – 11%, а най-ниска в Доспат – 4,22%. В община Смолян са гласували 5,84% от избирателите.

За сравнение, на парламентарните избори през април тази година към същия час активността в областта е била 15,84%.

Монтана

До 11:00 ч. са гласували 8229 души от общо 113 677 избиратели, което е 7,24%.

Най-висока е активността в община Георги Дамяново – 17,18%, следвана от Чипровци с 13,37% и Вършец с 9,26%. Най-ниска е в Лом – 4,83%.

Шумен

Избирателната активност към 11:00 ч. е 5,52%. Гласували са 10 240 души от над 185 500 избиратели.

Най-висока е активността в Каспичан – 7,06%, а най-ниска в Каолиново – 2,31%. В община Шумен са гласували 6,4%.

РИК е разгледала две жалби за членове на секционна и подвижна избирателни комисии, които са общински съветници в Хитрино и Шумен. Назначените членове са освободени и на тяхно място са определени други. Всички машини работят, няма и сигнали за нарушения на изборното законодателство.

Силистра

Активността към 11:00 ч. е 5,85%. Най-висока е в Алфатар – 13,55%, следвана от Силистра с 6,96%, Ситово с 6,83%, Тутракан с 5,92% и Главиница с 5,91%.

По-ниска е активността в Кайнарджа – 3,8%, а най-ниска в Дулово – 3,17%. В една от секциите в Силистра машината е спряла да работи и гласуването е продължило с хартиени бюлетини. До момента няма жалби и сигнали за нарушения.

Велико Търново

Избирателната активност към 11:00 ч. е 7,02%. Гласували са 14 011 от общо 199 548 избиратели.

Най-висока е активността в Сухиндол – 10,72%, както и във Велико Търново – 8,25%. Най-ниска е в Горна Оряховица – 5,62%.

В началото на изборния ден са възникнали затруднения с машините заради проблеми със захранването, но те са отстранени. До момента в РИК не са постъпвали жалби.

Пазарджик

Активността към 11:00 ч. е 5,06%. До урните са отишли 11 741 от общо 231 978 избиратели.

Около 8% е активността в общините Лесичово, Белово и Стрелча. Най-ниска е в Ракитово – 2,79%. В областния град Пазарджик са гласували 5,17% от избирателите. До момента няма постъпили жалби и сигнали за нарушения.

Плевен

Избирателната активност към 11:00 ч. е 5,74%. Правото си на глас са упражнили 12 821 от общо 223 590 избиратели.

На първия тур на президентските избори през ноември 2021 г. активността към същия час е била 8,25%, когато са гласували 19 332 души.

В областта са разкрити 388 секции, от които в 334 се гласува с машини, а в 54 – с хартиени бюлетини. Има и подвижни секции, както и секции в болнични заведения и затворите в Плевен и Белене.

Благоевград

Избирателната активност към 11:00 ч. е 4,54%. Най-висока е в Симитли – 10,13%, и Банско – 10,09%. Най-ниска е в Петрич – 1,34%, и Якоруда – 1,78%.

В Благоевград са гласували 4,07%, в Гоце Делчев – 5,31%, в Разлог – 6,42%, а в Сандански – 6,47%.

В началото на изборния ден е имало проблеми с три машини, но те са отстранени и всички устройства работят. Наложили са се и смени на членове на секционни комисии в няколко общини. До момента в РИК няма постъпили жалби и сигнали за нарушения.

Варна

Активността в областта към 11:00 ч. е 5,73%. Гласували са 23 392 от общо 408 019 избиратели. Във Варна тя е 5,47%.

Най-висока е активността в община Аврен – 9,66%, и във Ветрино – 8,31%. Най-ниска е в Долни чифлик – 4,38%.

Няма сериозни проблеми с машините. Някои устройства са спирали временно, но повредите са отстранени бързо. В една от секциите в Аврен е имало прекъсване на електрозахранването, което е било отстранено. В РИК не са постъпили жалби и сигнали за нарушения.

Видин

Избирателната активност към 11:00 ч. е 8,11%. Право на глас имат 79 077 граждани, които могат да гласуват в 256 секции, 17 от които са подвижни.

Машинно гласуване е предвидено в 124 секции. В две секции във Видин са осигурени по две устройства. За хората с увредено зрение са предвидени тактилни шаблони, а чрез QR код те могат да се запознаят с кандидатските листи.

В общините Бойница, Макреш и Чупрене, където секциите са с под 300 избиратели, се гласува само с хартиени бюлетини. Изборният процес протича спокойно и без регистрирани сериозни нарушения. Около 300 служители на МВР участват в охраната на изборния ден в областта.

Ловеч

Избирателната активност към 11:00 ч. е 6,66%. Гласували са 7494 от общо 112 460 избиратели. На предходните президентски избори към същия час активността е била 11,7%.

Най-висока е активността в Априлци – 12,29%, а най-ниска в Луковит – 4,29%. В община Ловеч са гласували 7,1% от избирателите.

В Угърчин една машина не е заработила, но гласуването е продължило с втората машина в секцията до отстраняването на повредата. До момента няма сигнали и жалби за нарушения.

Перник

Активността към 11:00 ч. е 6%. Гласували са 6192 от общо 102 937 избиратели.

Най-висока е активността в Ковачевци – 19%, и Земен – 12%. В Трън тя е 8,2%, в Брезник – 7%, в Радомир – 7%, а в Перник – 5,35%.

Проблеми с машините в две или три секции са били отстранени от техници. Към момента няма дефектирали устройства и няма секции, преминали от машинно към хартиено гласуване.

Постъпили са сигнали за възможни нарушения, включително за предполагаемо разкриване на тайната на вота чрез машинна разписка и за липсващи странични прегради на някои устройства. При проверка на сигнала за разписката председателят на РИК е установил, че от нея не се вижда за коя кандидатска двойка е гласувано. По случаите с преградите се извършва проверка.

Русе

Избирателната активност към 11:00 ч. е 6,54%. Гласували са 12 788 от общо 195 583 избиратели.

Най-висока е активността в община Иваново – 10,44%, а най-ниска във Ветово – 3,70%. В община Русе са гласували 6,62%.

В две секции, в селата Щръклево и Сандрово, е имало проблеми с машините и гласуването е продължило с хартиени бюлетини. Наложила се е и смяна на членове в 14 секционни комисии. Постъпил е сигнал за предполагаемо разкриване на тайната на вота чрез машинна разписка, но при проверката нарушение не е установено.

Софийска област

Избирателната активност към 11:00 ч. е 7,77%. Гласували са 14 806 души от общо 187 891 избиратели.

Най-висока е активността в Правец – 10,92%, а най-ниска в Костенец – 7,17%. По данни на РИК във всички секции изборният процес протича нормално.

София

В 25-и избирателен район активността към 11:00 ч. е 6,7%. Гласували са 23 720 от общо 356 417 избиратели. В две секции машинното гласуване е преустановено заради технически проблеми и вотът продължава с хартиени бюлетини.

В 24-и район активността е 5,7%. Правото си на глас са упражнили 22 383 от общо 416 617 избиратели. Изборният ден протича нормално, без отчетени нарушения.

В 23-и район активността към 11:00 ч. е 7,54%, като са гласували 33 028 от общо 437 944 избиратели. В шест машини в районите „Лозенец“, „Триадица“ и „Изгрев“ гласуването е спряно заради проблеми с разписките. По информация на районната комисия на места те излизат по няколко пъти или са празни, а в други случаи не отчитат подадения глас.

Изборният ден продължава до 20:00 ч., освен ако в този час пред секциите има чакащи избиратели, като тогава гласуването може да бъде удължено съгласно правилата на ЦИК.