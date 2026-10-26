Рязък обрат във времето: Студен фронт обхваща страната, идват валежи

В понеделник преди обяд в равнинната част на страната на много места ще се задържи мъгливо при почти тихо време. Около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, като в следобедните часове в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще стане умерен. Облачността над западната половина от страната ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Привечер от северозапад ще започне да нахлува хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в източната половина и крайните южни райони – до 21°, а за София – около 14°.

Източник: НИМХ/БАН

Планините

Над планините облачността ще бъде значителна. В следобедните часове в масивите от Западна България ще има превалявания от дъжд, а на над 2400 метра надморска височина – и от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 16°, а на 2000 метра – около 8°.

Черноморието

По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и ниска облачност, а слаби превалявания от дъжд ще се появят на отделни места по северното крайбрежие. Около обяд облачността временно ще се разкъса и намалее. Сутринта ще е почти тихо, в следобедните часове ще духа слаб източен вятър, който в края на деня ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В София слънцето изгрява в 6 ч. и 53 мин. и залязва в 17 ч. и 28 мин. с продължителност на деня 10 часа и 35 минути. Луната в столицата залязва в 7 ч. и 11 мин. и изгрява в 17 ч. и 14 мин., като фазата ѝ е пълнолуние.

Вторник и сряда

През нощта срещу вторник и през самия вторник студеният въздух ще обхване цялата страна. Ще остане ветровито, въпреки че вятърът постепенно ще отслабва, по-осезаемо в западната половина. Облачността ще е предимно значителна; в Източна България ще вали на много места, като на отделни места валежите ще са значителни. Късно през деня в югоизточните райони валежите ще спрат, докато в Централна Северна България ще продължи да вали. В Западна България вероятността за валежи е малка и ще има разкъсвания и намаления на облачността.

В сряда в западната половина вятърът ще отслабне още и на места ще стихне, докато в източната ще бъде от североизток и предимно умерен. Облачността ще се задържи променлива и по-често значителна, като главно в Северна България на места ще има превалявания. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 10° и 15°.