Вотът зад граница: Какви са резултатите след първия тур на президентските избори

А ндрей Гюров и Георги Кандев водят убедително във вота за президент и вицепрезидент сред българските избиратели в чужбина. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при обработени 99,35% от секционните протоколи извън страната.

Двойката събира 45,606% от гласовете, или 36 681 гласа.

На второ място се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 22,879% подкрепа. За тях са гласували 18 402 души.

Първи данни от ЦИК при обработени 95.29% протоколи: Обрат или сигурен балотаж?

Третата позиция заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 11,627% от гласовете, което се равнява на 9352 гласа.

След тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 6,490% подкрепа. Радостин Василев и Красимир Манов получават 3,749% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 2,909% от гласувалите зад граница, или 2340 души.

Каква е разликата с резултатите в страната

Вотът в чужбина се различава от общото разпределение на гласовете в страната. При обработени 98,99% от протоколите в България Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 34,699%, следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,984%.

Така кандидатпрезидентската двойка на Йотова и Вълчев запазва преднината си в общия резултат от първия тур, докато Гюров и Кандев са първи сред гласувалите в чужбина.

Според междинните данни на ЦИК Йотова и Вълчев, както и Гюров и Кандев, са двете двойки с най-много гласове на първия тур. Те ще се изправят една срещу друга на балотажа на 1 ноември.