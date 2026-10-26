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Видимо от космоса: Мощният "Ел Ниньо" промени цвета на Тихия океан

Сателити на НАСА засякоха как екстремният Ел Ниньо е променил цвета на Тихия океан от зелено в тъмносиньо. Зад красивата картинка обаче се крие масов мор на фитопланктон и сериозна заплаха за морската екосистема

26 октомври 2026, 06:53
Видимо от космоса: Мощният "Ел Ниньо" промени цвета на Тихия океан
Източник: БТА

Т ихият океан претърпява драматична визуална трансформация, която учените могат да наблюдават дори от космоса. Заради мощното и упорито климатично явление "Ел Ниньо" водите в голяма част от океана са сменили нюанса си от изумруденозелено към по-тъмносиньо - знак за масов мор на микроскопични организми, който разтърсва цялата морска екосистема.

Според данни от спътника PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) на НАСА, мащабната промяна в цвета е пряк резултат от рекордните температури и измирането на фитопланктона.

Защо цветът на океана има значение?

Обикновено екваториалната част на Тихия океан е дом на огромни колонии зелен фитопланктон, богат на хлорофил, който се простира от Латинска Америка до Югоизточна Азия. Тези микроскопични организми са в основата на целия морски хранителен дроб - с тях се хранят крилът, рибата и всички по-големи хищници.

Тъй като фитопланктонът предпочита хладни и богати на хранителни вещества води, той понася тежък удар по време на тазгодишния суперсилен "Ел Ниньо". Затоплените океански течения спират изкачването на хранителни вещества от дълбините, което води до истински мини масов мор.

Учените от космическата агенция отбелязват, че със заминаването на зеления планктон, водите в Централния и Западен Тихи океан са станали видимо по-тъмносини от космоса - цвят, който макар да изглежда красив на пръв поглед, е индикатор за липса на живот.

Криза по веригата и шок за риболова

Промяната в цвета е само видимата част от айсберга. Липсата на достатъчно планктон предизвиква ефект на доминото:

  • Гладуващи обитатели: Риби като риба тон, аншоа и ракообразни губят основния си източник на прехрана.
  • Празни мрежи: Риболовните траулери по латиноамериканското крайбрежие се завръщат към бреговете с наполовина празни мрежи, тъй като рибата мигрира към по-студени води. Това вече се отразява на цените на пазарите по света.
  • Глобални климатични трусове: Настоящият Ел Ниньо се очертава като най-силния регистриран някога, като температурите в тропическия Тихо океан са с около 4°C над нормата, което разбърква метеорологичните модели на цялата планета.

Учените продължават да следят космическите данни в реално време, за да разберат как Земята реагира на тези екстремни климатични промени.

Източник: iflscience    
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