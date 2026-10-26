Круизен кораб с над 3300 души на борда се сблъска с контейнеровоз в Германия

К руизният кораб „Mein Schiff 3“ се сблъска с контейнеровоз при напускането на германското пристанище Бремерхафен в неделя вечерта, 25 октомври. Инцидентът е станал при бурно време, а по първоначални данни няма пострадали. На борда на лайнера са пътували общо 3350 души, съобщават германските медии ARD и NDR, позовавайки се на полицията и корабната компания TUI Cruises.

Има разминаване в информацията за броя на плавателните съдове, участвали в произшествието. Полицията в Бремен първоначално съобщава за сблъсък между два кораба, а впоследствие уточнява, че са засегнати общо три плавателни съда. От TUI Cruises обаче заявяват пред NDR, че според наличната информация круизният кораб се е сблъскал само с един контейнеровоз. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Die „Mein Schiff 3“ kollidiert beim Auslaufen in Bremerhaven mit einem Containerschiff. Aufnahmen zeigen die Wucht des Zusammenstoßes; mehrere Rettungsboote wurden offenbar beschädigt. Nach bisherigen Berichten gab es keine Verletzten. Die Unfallursache muss untersucht werden. Doch ich frage mich grundsätzlich: Wie lange wollen wir noch eine Kreuzfahrtindustrie fördern, deren Geschäftsmodell mit enormen Treibhausgasemissionen verbunden ist? Luxus auf See darf nicht bedeuten, dass die Umwelt die Rechnung bezahlt. Wir brauchen einen konsequenten Ausstieg aus besonders klimaschädlichen Kreuzfahrten. Klimaschutz ist keine freiwillige Zusatzleistung! — Paro. Karl Kautabak (@KarlKautabak) October 25, 2026

Как е станал сблъсъкът

„Mein Schiff 3“ е трябвало да отплава от Бремерхафен на 25 октомври за близо триседмичен круиз до Канарските острови. Според информация на германския портал t-online корабът е напуснал пристанището около 17:10 ч. местно време, подпомаган от влекачи.

При силния вятър маневрата се оказала затруднена. Около 17:30 ч. круизният кораб се ударил в контейнеровоз в района на контейнерния терминал. След сблъсъка влекачите помогнали на лайнера да се отдалечи, а впоследствие той се върнал на пристана „Колумбускайе“, където започнала оценка на щетите.

Видеозапис на очевидец, проверен от германската информационна агенция DPA, показва как „Mein Schiff 3“ се движи при силно вълнение, придружаван от влекачи. Разстоянието до акостирал контейнеровоз постепенно намалява, преди да последва удар. На кадрите се виждат и отломки от повредено оборудване.

Има щети по корабите, но няма данни за ранени

При инцидента са нанесени материални щети. По информация на ARD, позоваваща се на пристанищните власти, по корпуса на един от контейнеровозите се е образувало разкъсване с дължина около 10 метра. Не е установено навлизане на вода в засегнатите плавателни съдове.

Повредени са и спасителни лодки на круизния кораб. Германските медии съобщават и за щети по два влекача, участвали в маневрата.

По данни на TUI Cruises на борда на „Mein Schiff 3“ са се намирали 2428 пътници и 922 членове на екипажа. Компанията потвърждава, че според наличната към момента информация няма пострадали.

Капитанът Ян Шуберт е информирал пътниците за случилото се и за предстоящата техническа проверка. Пътниците са получили разрешение да останат на борда, докато специалистите оценяват състоянието на плавателния съд. По информация на t-online ресторантите и баровете са продължили да работят.

Бурята „Маня“ затруднила маневрата

Инцидентът е станал при силни пориви на вятъра по германското крайбрежие на Северно море. В района е действала бурята „Маня“, която е донесла неблагоприятни метеорологични условия.

Засега обаче няма официално заключение, че бурята е причинила сблъсъка. Водната полиция в Бремен разследва произшествието и установява точния му ход и мащаба на щетите.

Ще продължи ли круизът до Канарските острови?

След инцидента „Mein Schiff 3“ остана на пристана в Бремерхафен, за да бъде проверено състоянието му. Към сутринта на 26 октомври германските медии съобщават, че все още няма окончателно решение дали планираното пътуване ще се състои по график.

От TUI Cruises посочват, че ще предоставят допълнителна информация, след като разполагат с потвърдени данни за състоянието на кораба и последиците от сблъсъка.