Министър Гроздан Караджов предлага: Джетове да не се дават на лица под 18 г.

В ицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов коментира няколко нашумели теми в неговия сектор от последните седмици в студиото на предаването „Здравей, България“ по NOVA.

След инцидента, при който загина 8-годишно дете в Несебър, след като е качено на атракцион, министърът заяви, че по отношение на атракционите „има разпокъсано законодателство“ и предлага лицата под 18 години да нямат право да карат джетове.

„Има разпокъсано законодателство по отношение на атракционите. Те не са рискови места, иначе щяха да са забранени.

Но на тях трябва да се спазват правила за безопасност. Държавата контролира вида на въжетата, парашутите, както и правоспобността на капитана по парасейлинг, но не и дали конкретните уреди са изправни. Даваме общите правила на безопасност и условията за отваряне на атракцион, не регулираме.

В момента опаковаме общо законодателство за безопасността. Няма как да има орган, който да разбира и контролира всички видове атракциони. Предлагаме да има електронен регистър, а изискването е да имаш застраховка за всяко едно атракционно място. Освен това да има план за безопасност и в декларация да се опишат всички рискове.

Преди отваряне на конкретния атракцион, фирми ще проверят дали уредите са изправни. Въвеждаме наказателна отговорност за фиктивен контрол на атракциони. Предлагаме и лицата под 18 години да не могат да карат джетове“, подчерта Караджов.

По думите му държавните контролни органи продължават да проверяват това, за което отговарят: Морска администрация – водните атракциони, ГВА – парашути и парапланери, „Автомобилна администрация“ – влакчета, каравани.

За трагедията с момичета, скочили от влак в движение

„За съжаление изходът за едното е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като „началник на движение”. Съболезнования на близките.

Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, допълни той.

Припомняме, че във вторник две млади жени – българка на 20 години и полякиня на 21 години, скочиха от бързия влак Бургас–София в движение малко след гара Клисура.

За случая, при който на дете в инвалидна количка беше отказано да се качи в самолет

„Ще внеса поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите към авиокомпаниите и наземните оператори“, заяви категорично вицепремиерът.

„Изпратил съм писмо до еврокомисар, за да стигнем до общо решение в ЕС, която да се превърне в директива, за да се забрани злоупотреба с пътниците. Недопускането на детето на борда на самолет на Ryanair, заради надвишен размер на инвалидна количка всъщност е било неправомерно.

Вчера на авиокомпанията беше връчено най-високото наказание от 10 000 лева. В Комисията по транспорт ще влезе предложението ми за 10 пъти по-високи санкции. В Испания например глобата за същата авиокомпания възлиза на 107 млн. евро“, каза Караджов.

Коментарът му идва след няколко случаи на оплаквания от страна на пътуващи с нискотарифната авиокомпания Ryanair. Те се касаят за недопуснати на борда на нейни самолети пътници, поради различни причини, изтъквани от компанията.

Последният от тях е отново от летище „Васил Левски“ - между онкоболна жена, тръгнала за Италия да провежда имунотерапия и служителите на аеропорта. Спорът възникнал след като се установило, че пътничката е надвишила размера на багажа си. При опит да си плати допълнително за чантата, летищните служители ѝ отказали. Така на нея ѝ било отказано да се качи и на самолета. В крайна сметка тя заминава за Италия, но с автобус. А пътят ѝ отнел 22 часа.

„Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави.

Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми.

Понякога правилата стават безумни и измъчват пътуващите. Споменатата компания си е поставила свръхцел – да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонификации както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж, а това се превръща в лов на вещици“, коментира още Караджов.

