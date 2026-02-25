Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

„Ще разположим войници и необходимото оборудване, за да отблъснем атаки в близост до ключови енергийни съоръжения“, обяви унгарският премиер Виктор Орбан.

Той обвини Украйна в опит за дестабилизация на Унгария, за да се манипулират предстоящите избори в страната.

Според социологическите проучвания унгарската опозиционна партия „Тиса“ изпреварва управляващата ФИДЕС с 11 процентни пункта сред цялото население в избирателна възраст и вече има преднина от 20 пункта сред решилите за кого да гласуват - 55% срещу 35%.

Орбан заплаши Украйна със спиране на електрозахранването

„Полицията ще патрулира с увеличени сили около определени електроцентрали, разпределителни станции и контролни центрове,“ подчерта Орбан.

Според Орбан, Украйна „планира нови действия“, за да навреди на енергийната система на Унгария в допълнение към спирането на доставките на руски петрол през петролопровода „Дружба“.

Той каза още, че е наредил да се забранят полетите с дронове в унгарския регион, граничещ с Украйна.

Будапеща наскоро обвини Киев, че умишлено задържа доставките на руски петрол през петролопровода „Дружба“, който пресича територията на Украйна. Украински представители отрекоха обвиненията, заявявайки, че петролопроводът, който захранва рафинерии в Унгария и Словакия, е бил ударен при атака от руски дрон.

Унгария обвини Украйна в опит за намеса в изборите

Орбан обаче твърди, че украинското правителство използва „петролна блокада“, за да окаже натиск върху Унгария, и че унгарските национални служби за сигурност са показали, че Украйна „подготвя по-нататъшни действия за нарушаване на работата на енергийната система на Унгария“.

„Те правят това, за да свалят нашето правителство и да го заменят с наместник, лоялен към Киев. Няма да съдействаме на украинската петролна блокада, ще я прекратим. И Брюксел, и Киев могат да бъдат сигурни в това“, заяви унгарският премиер.

Напрежението между Будапеща и Киев се изостри, след като на 18 февруари Унгария спря доставките на дизел за Украйна, а два дни по-късно блокира заем на Европейския съюз за Киев в размер на 90 милиарда евро. Като причина беше посочено прекратяването на транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“.