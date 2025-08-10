България

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

"По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани", се посочва в нея

Обновена преди 1 час / 10 август 2025, 11:47
Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?
Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк
Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе
Внимание! Опасно горещо време в понеделник

Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Пожар край Свиленград, затвориха АМ

Пожар край Свиленград, затвориха АМ "Марица"
Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала

Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала
Пожар избухна край летището в София

Пожар избухна край летището в София

А виокомпания „Райънеър“ (Ryanair) изпрати позиция във връзка случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

„Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция“, се казва в позицията на авиокомпанията. 

Караджов ще сезира КЗД за сваленото от самолет дете

За случая информира вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

На 8 август той съобщи, че е възложил проверка на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Министър Караджов каза, че количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж.

Министърът на транспорта и съобщенията сезира и Комисията за защита от дискриминация.

„Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания“, се казва в позиция на МТС.

Междувременно заради преживявания стрес от случилото още по време на полета, който все пак семейството успя да хване след разгласяването на случая, на майката ѝ прилошава и постъпва в болница.

„След като пристигнахме, тя получи главоболие. Имаше много слабо дишане, треска и силна болка в крайниците. От вчера е малко по-добре”, каза пред NOVA Васил Тодоров за съпругата си.

Васил, Серие и двете им деца пристигнали преди седмици от Тулуза, Франция, със същата авиокомпания и същата количка. 

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) ще извърши проверка по случая. Тя се самосезира по доклад на председателя Елка Божова.

„Предлагам да бъде образувано производство пред Комисията за защита от дискриминация с основание чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, като се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация (под форма на тормоз) и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложи предвидените от закона наказания“, се посочва в доклада.

Източник: Иван Лазаров    
летище софия инвалидна количка авиокомпания позиция
Последвайте ни
Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

11 август: Църквата отбелязва двоен празник, кой има имен ден

11 август: Църквата отбелязва двоен празник, кой има имен ден

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

pariteni.bg
Автокаско калкулатор: Бърз начин да изберем застраховка за автомобила си

Автокаско калкулатор: Бърз начин да изберем застраховка за автомобила си

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха мъж за побой над теле край Велико Търново

Арестуваха мъж за побой над теле край Велико Търново

България Преди 6 минути

Той е известен на полицията и осъждан

<p>Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска</p>

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

Свят Преди 16 минути

„Как би изглеждала една добра сделка? Да се уверим, че 2022 година няма да се повтори“, каза Греъм

<p>КЗД&nbsp;се самосезира заради сваленото от самолет дете</p>

Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради сваленото от самолет дете

България Преди 53 минути

Действията на превозвача представляват дискриминационно третиране на лице с увреждане, каза председателят Елка Божова

И Австралия ще признае палестинската държава

И Австралия ще признае палестинската държава

Свят Преди 1 час

Това съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе

<p>Калин Стоянов: Кортежът на Радев е достоен за велик диктатор</p>

Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор

България Преди 2 часа

Коментарът е във връзка с посещение на президента във Варна, на което беше охраняван от няколко коли на НСО

Решаваща седмица за войната в Украйна

Решаваща седмица за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Какви са позициите на Москва и Киев в навечерието на срещата на върха в Аляска

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Свят Преди 3 часа

Трус с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси района на Балъкесир в неделя

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Свят Преди 3 часа

Израел беше подложен на остри критики от Съвета за сигурност на ООН заради планираната военна операция

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Свят Преди 4 часа

Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове

Dior откри първия си постоянен луксозен спа център

Dior откри първия си постоянен луксозен спа център

Любопитно Преди 4 часа

Центърът предлага ексклузивни изживявания, сред които 90-минутна персонализирана процедура за лице

Как Русия превръща украински младежи в подпалвачи

Как Русия превръща украински младежи в подпалвачи

Свят Преди 4 часа

Те палят автомобили и къщи

5 неща, за които никога не бива да говорите на първа среща

5 неща, за които никога не бива да говорите на първа среща

Любопитно Преди 4 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

Свят Преди 4 часа

Това обяви министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Технологии Преди 4 часа

Няма нужда 2-минутно видео да е 4GB

Зеленски: Русия има намерение да се опита да измами Америка

Зеленски: Русия има намерение да се опита да измами Америка

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна

Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Свят Преди 12 часа

Много от протестиращите развяваха израелски знамена

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Любимата на Рачков: Вики, море, снимки!

Edna.bg

Защо е важно да започнем деня с протеин в закуската

Edna.bg

Радостна вест за българския бокс

Gong.bg

Джей Ло унищожи стадиони в Узбекистан и Армения

Gong.bg

Катастрофа спря движението на „Тракия” край Стара Загора

Nova.bg

Авиокомпанията, свалила семейство с дете в инвалидна количка: Пътниците бяха агресивни

Nova.bg