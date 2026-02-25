Свят

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

Особен фокус е поставен върху кораби, действащи „като част от сенчестия флот на Иран“

25 февруари 2026, 18:53
САЩ обявиха нови санкции срещу Иран
С ъединените щати обявиха нов пакет от санкции срещу Иран, продължавайки това, което Вашингтон определя като кампания за „максимален натиск“, в навечерието на планирани преговори между двете страни в Женева.

Президентът Доналд Тръмп нееднократно е заплашвал с военни удари, ако Иран не постигне споразумение по ядрената си програма.

Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

Последните мерки на Министерството на финансите на САЩ са насочени срещу над 30 физически лица, компании и плавателни съдове, за които се твърди, че подпомагат „незаконните продажби на ирански петрол“, както и оръжейното производство на страната, предаде АФП.

Особен фокус е поставен върху кораби, действащи „като част от сенчестия флот на Иран, който транспортира ирански петрол и петролни продукти до чуждестранни пазари“, с цел да бъдат ударени източниците на приходи на властите, съобщиха от ведомството.

„Иран злоупотребява с финансови системи, за да продава незаконен петрол, да пере приходите, да набавя компоненти за ядрените и конвенционалните си оръжейни програми и да подкрепя своите терористични проксита“, заяви министърът на финансите Скот Бесент.

Най-големият самолетоносач в света пристигна на остров Крит

Той подчерта, че администрацията на Тръмп ще продължи да прилага „максимален натиск върху Иран, за да бъдат ограничени оръжейните способности на режима и подкрепата му за тероризма“.

В речта си за състоянието на съюза Тръмп обвини Техеран в „зловещи ядрени амбиции“, след като разпореди мащабно военно разгръщане в района на Персийския залив.

На този фон президентът на Иран Масуд Пезешкиан посочи, че гледа с оптимизъм на предстоящите разговори между двете страни.

