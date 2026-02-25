Свят

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България

25 февруари 2026, 18:07
Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България
Източник: AP/БТА

Б азираното в Швейцария дружество „Литаско“ (Litasco), член на групата „Лукойл“ и акционер в подразделенията „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл България“ ЕООД, е изпратила на 19 февруари до българските власти уведомление за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID). Това се съобщава в изявление, публикувано на интернет страницата на „Литаско“. 

Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, както и на Договора за Енергийната харта, се посочва в съобщението. 

Според „Литаско“ мерките, предприети от България спрямо подразделенията, работещи на нейна територия, представляват нарушаване на задълженията на страната по инвестиционната спогодба и Договора за Енергийната харта и по-точно - незаконно отчуждаване на инвестициите на "Литаско" без компенсация, отбелязва компанията. 

През ноември парламентът на България прие законодателство, въвеждащо външно управление за „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, и други дружества от групата на концерна, работещи в страната, припомня компанията, според която въвеждането на външно управление, последващите действия, предприети от него, както и други други действия на Република България, които са предшествали или са последвали налагането на външно управление (включително прекратяване на концесията по отношение на терминала в пристанище „Росенец"), са засегнали съществено инвестициите на „Литаско“ в нейните български дъщерни дружества и са довели до значителни загуби за групата. 

„Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

Дни след законовите промени „Лукойл“ обяви, че си запазва правото да потърси съдебна защита на своите права и законни интереси в България. 

Тогавашният премиер Росен Желязков аргументира назначаването на особения търговски представител с факта, че рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта, по думите му, бе след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено. 

Източник: БТА, Елена Савова    
Литаско Лукойл България
Последвайте ни
Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Русия обяви за терористична, организация в България

Русия обяви за терористична, организация в България

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 20 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 23 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 21 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

САЩ обявиха нови санкции срещу Иран

Свят Преди 25 минути

Особен фокус е поставен върху кораби, действащи „като част от сенчестия флот на Иран“

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

България Преди 1 час

<p>Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари</p>

Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

България Преди 2 часа

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Любопитно Преди 2 часа

Според обявата за свободната позиция, ролята е на пълен работен ден и включва „генериране на идеи и предоставяне на креативно, интегрирано дигитално разказване на истории, което представя работата на техните кралски височества пред онлайн аудитория“

<p>Рашков: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени</p>

Главният секретар на МВР: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени

България Преди 3 часа

Рашков: Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Любопитно Преди 3 часа

Учени доказаха, че мистериозната козметична процедура е била символ на красота във Виетнам още преди 2000 години

Интензивен, пулсиращ и безкомпромисен: Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea с новия хит "Low"

Интензивен, пулсиращ и безкомпромисен: Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea с новия хит "Low"

Любопитно Преди 3 часа

"Low" притежава онази рядка комбинация от силна продукция, ясна концепция и естествена химия между изпълнителите, която кара слушателя да натисне бутона Replay

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

Любопитно Преди 3 часа

A$AP Rocky организира грандиозно парти изненада за 38-ия рожден ден на Риана в Giorgio Baldi, а влиятелната двойка продължава да гради щастливо семейство с трите си деца

<p>Кокаин и злато, удар за над 1,4 млн. евро на &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на "Капитан Андреево"

България Преди 3 часа

Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

България Преди 3 часа

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Свят Преди 4 часа

Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

България Преди 4 часа

Извършителят вече има криминално досие

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

България Преди 4 часа

Желязков: Беше предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с "Новото начало"

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

България Преди 4 часа

Ивайло Иванов не е известен като адвокат в Монтана, занимавал се е предимно с корпоративни дела

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

Свят Преди 4 часа

Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Кой ще си тръгне в началото на приключението в Hell’s Kitchen?

Всичко от днес

От мрежата

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Георги Господинов с ново издание в Испания

Edna.bg

„Болката отляво“: Кога любовта лекува… и кога разболява сърцето (ВИДЕО)

Edna.bg

Мениджърът на Бербатов: Това, което прави в момента ЦСКА, ми напомня на ранния Лудогорец

Gong.bg

Ювентус включи звезда на Ливърпул в трансферния си списък за лятото

Gong.bg

Бус с ученици катастрофира в София, почина шофьорът

Nova.bg

Йотова освободи главния секретар на МВР

Nova.bg