Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Съмърс е бивш министър на икономиката и бивш президент на Харвардския университет

25 февруари 2026, 20:36
Източник: Getty Images

В лиятелният икономист и бивш министър на финансите Лари Съмърс обяви в сряда планове да се пенсионира от професорската си длъжност в Харвардския университет в края на академичната година на фона на разследване за връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предава Си Ен Ен.

В изявление Съмърс описа пенсионирането като „трудно решение“ и заяви, че е „благодарен“ на хилядите студенти и колеги, с които е преподавал и с които е работил.

Съмърс, бивш президент на Харвардския университет, също така подаде оставка от поста си на съдиректор на Центъра за бизнес и управление „Мосавар-Рахмани“, според изявление на говорителя на университета Джейсън Нютън.

Той каза, че деканът на Харвардското училище „Кенеди“ е приел оставката на Съмърс „във връзка с текущия преглед от университета на документи, свързани с Джефри Епстийн, които наскоро бяха публикувани от правителството“.

В миналото Съмърс е оглавявал Световната банка, бил е финансов и зам.-финансов министър в кабинетите на Бил Клинтън, както и директор на Националния икономически съвет на Барак Обама от 2009 г. до 2011 г.

Източник: CNN    
Лари Съмърс Харвардски университет Джефри Епстийн
