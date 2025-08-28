България

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов

Обновена преди 16 минути / 28 август 2025, 08:43
Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ
След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ

След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ
Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда
Слънце и високи температури преди ново захлаждане

Слънце и високи температури преди ново захлаждане
Жени се биха в столичен мол

Жени се биха в столичен мол
Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София
Рядка бронзова лампа откриха в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Рядка бронзова лампа откриха в Хераклея Синтика (ВИДЕО)
Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

П очина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура. Това съобщи в ефира на NOVA вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

В критично състояние е едното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура

„За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като „началник на движение”. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, допълни той. 

Момичета скочиха от движещ се влак край Клисура

Във вторник две млади жени -  българка на 20 години и полякиня на 21, скочиха от бързия влак Бургас – София в движение малко след гара Клисура.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура за изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкия инцидент.

 

Източник: NOVA    
клисура влак момичета скок
Последвайте ни
Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Путин, Ким Чен-ун и още над 20 световни лидери ще присъстват на военния парад в Пекин

Путин, Ким Чен-ун и още над 20 световни лидери ще присъстват на военния парад в Пекин

Свят Преди 45 минути

На събитието ще бъде представена най-съвременна военна техника като изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия

ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

Свят Преди 49 минути

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

Свят Преди 2 часа

При атаката загинаха най-малко 20 души, включително журналисти

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

България Преди 2 часа

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Любопитно Преди 2 часа

В новия сезон Меган отново споделя свои рецепти, трикове, истории от връзката си с принц Хари, както и лични откровения.

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Свят Преди 2 часа

Срещата ще се проведе в двореца Белвю в Берлин

<p>Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземни?</p>

Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземен живот?

Любопитно Преди 2 часа

Изучаването на нашите собствени екстремни местообитания помага да разберем къде са истинските граници на живота

д

Как да различим истинското сирене от имитацията

Любопитно Преди 2 часа

Хиляди тонове фалшиво сирене на трапезата ни: Здравните рискове

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Технологии Преди 3 часа

Напоследък виртуалните AI приятелки са любима негова тема

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 10 часа

Атмосферата между участниците в любовното риалити коренно се променя

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Свят Преди 11 часа

Турция ще предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

България Преди 12 часа

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Свят Преди 12 часа

Мелони вече е предложила гаранция за сигурност

Пожар в блок в София, евакуираха хората

Пожар в блок в София, евакуираха хората

България Преди 13 часа

На място са се отзовали четири автомобила на пожарната

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Свят Преди 13 часа

„Отворено общество“: Обвиненията на Тръмп са „скандални и неверни“,

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

България Преди 14 часа

Постоянно ще се работи за идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Бебе номер 4 е на път: Енрике Иглесиас и Анна Курникова в очакване (СНИМКИ)

Edna.bg

Какво се случва с тялото ти, ако започваш деня с 1 яйце

Edna.bg

ЦСКА 1948 привлича национал на Беларус

Gong.bg

Ръсел Мартин се извини на феновете на Рейнджърс след унижението от Брюж

Gong.bg

Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори

Nova.bg

Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура

Nova.bg