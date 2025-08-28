Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

П очина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура. Това съобщи в ефира на NOVA вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

„За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като „началник на движение”. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, допълни той.

Във вторник две млади жени - българка на 20 години и полякиня на 21, скочиха от бързия влак Бургас – София в движение малко след гара Клисура.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура за изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкия инцидент.