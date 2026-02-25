Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

В етеранка от Холивуд почина на 80-годишна възраст. Лорън Чейпън си отиде след десетилетия работа като актриса в продукции като популярното телевизионно шоу „Бащата знае най-добре“ (Father Knows Best) и филма „Роди се звезда“ (A Star Is Born).

Нейният син съобщи тъжната новина в социалните мрежи във вторник вечерта.

„След дълга и тежка битка през последните 5 години, времето дойде. Майка ми Лорън Чейпън почина от рак тази вечер“, сподели той.

Първата ѝ роля е партньорство с Джуди Гарланд във филма от 1954 г. „Роди се звезда“. Тя участва и в сериала на CBS „Lux Video Theatre“. В поредицата от 50-те години „Бащата знае най-добре“ тя играе най-малкото дете – преждевременно развитата Кати „Китън“ Андерсън. Тя е в шоуто от 1954 г. до 1960 г.; сериалът продължава шест сезона.

Чейпън е само на девет години, когато получава голямата си роля. Нейни колеги са Робърт Йънг, Елинор Донахю, Били Грей и Джейн Уайът.

Чейпън е родена в Лос Анджелис на 23 май 1945 г. По-големите ѝ братя, Били Чейпън („Нощта на ловеца“) и Майкъл Чейпин („Животът е прекрасен“), също са били деца актьори.

Тя беше открита за миналото си, изпълнено с насилие. Звездата споделяше, че майка ѝ е била алкохоличка, а баща ѝ е упражнил блудство над нея, когато е била много малка. На 11-годишна възраст тя определя себе си като „маниакално-депресивна личност“.

Актрисата споделяше също, че в определен момент дори се е опитвала да посегне на живота си.

„Беше много трудно да разбера как Кати Андерсън може да бъде обичана и защитена, докато Лорън Чейпън живееше съвсем различен живот“, каза тя по време на гостуване през 1989 г. в предаването „Live! With Regis and Kathie Lee“. „Не разбирах как Бог може да ме остави да страдам“.

Тя имаше и бурен любовен живот. Звездата споделяше, че се е омъжила на 16 и се е развела на 18 години. Един от браковете ѝ завършва с анулиране, след като открива, че съпругът ѝ все още е женен.

По-късно тя разказва, че неин партньор я е принудил да работи като проститутка и я е подтикнал към хероин. Чейпън казва, че е употребявала наркотика в продължение на седем години, докато навърши 25.

Чейпън става трезвена през 1970 г. и впоследствие се реализира като мениджър на таланти, като помага на актрисата от „Маса за петима“ Дженифър Лав Хюит в началото на нейната кариера.