СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

Според решението на съда заповедта била написана неправилно

25 февруари 2026, 18:33
С офийският районен съд обяви за незаконосъобразно първоначалното задържане за 24 часа на кмета на Варна Благомир Коцев.

Според решението на съда заповедта била написана неправилно и не ставало ясно защо градоначалникът е задържан, предава NOVA.

Борисов е против прекратяване мандата на кмета на Варна

Решението на съда е от 20 февруари, но за него става ясно сега, потвърдиха за NOVA от СРС.

Адвокатът на Коцев Ина Лулчева обжалва решението във Варна, но то е изпратено за подсъдност в СРС, защото задържането е извършено от ГДБОП.

Горната инстанция потвърди размера на паричната гаранция на Благомир Кoцев

Решението може да се обжалва в срок от 14 дни пред Административен съд - София-град.

Припомняме, че Коцев беше отведен за разпит и след това задържан на 8 юли 2025 г. в 23,30 ч. След това делото за предполагаема корупция беше прехвърлено в София на основание на това, че сред разследваните има и народен представител, чието име така и не стана известно. На 13 ноември Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт. А на 27 ноември делото беше върнато от Върховния касационен съд във Варненския окръжен съд, който пусна кмета под гаранция от 200 хил. лв.

