Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

Д ете в инвалидна количка е било свалено от самолет на нискотарифна авиокомпания в София. За това съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов. Той подчерта, че е наредил проверка по случая.

"Получих информация за пореден скандален случай на летище "Васил Левски" от днес. Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е избрало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията", посочи Караджов.

Забраняват достъпа на автомобили пред Терминал 2 на летище „Васил Левски“

"Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите "не могат да се изолират". Фактите известни дотук обаче казват друго - количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея не веднъж. А, и бегла проверка на техническите ѝ данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача…", подчерта Караджов.

Отнемат временно лиценза на наземния оператор на летището в София

"Благодарение на ръководството на Летище "Васил Левски", семейството все пак ще лети тази вечер и то безплатно до Тулуза. И Lufthansa са казали "да" на инвалидната количка, т.е. тя е годна да лети със самолет… Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета! Затова възложих на Гражданска въздухоплавателна администрация да провери случая, включително и да се свърже със семейството, за да разбера каква е истината. Ако преценката на пилота се окаже погрешна - ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация", добави министърът на транспорта.