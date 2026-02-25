Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

Асен Василев призова за отстраняване на Сарафов, готви се протест тази вечер

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

П ротестиращи се събраха пред сградата на Съдебната палата в София с искане за смяна на и.ф. главния прокурор, предаде БГНЕС.

Протестът е организиран от Инициатива „Правосъдие за всеки“ под мотото: „СарафOFF – операция „Нищожен“ 2, съвместно със Сдружение РЕД, Активни политики и Обединение „Студенти против мафията“.

Според протестиращите утрешното заседание на ВСС се говори, че може да бъде провалено. Това заседание беше свикано от министър Андрей Янкулов с цел да бъде определен друг и.ф. главен прокурор.

На днешния протест от „Правосъдие за всеки“ призовават кадровиците да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов, „който над три години уж временно е главен прокурор, а от миналия 21 юли заема поста напълно незаконно, което категорично бе посочено от Върховния касационен съд“.

Акцията е в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов ще продължи на 26 февруари сутринта пред сградата на ВСС.