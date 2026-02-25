България

Протест срещу Сарафов пред Съдебната палата в София

Акцията е в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов

25 февруари 2026, 19:56
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Освободиха от длъжност председателя на АПИ

Освободиха от длъжност председателя на АПИ
Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът
Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР
В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил
Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров
Асен Василев призова за отстраняване на Сарафов, готви се протест тази вечер

Асен Василев призова за отстраняване на Сарафов, готви се протест тази вечер
Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

П ротестиращи се събраха пред сградата на Съдебната палата в София с искане за смяна на и.ф. главния прокурор, предаде БГНЕС. 

Протестът е организиран от Инициатива „Правосъдие за всеки“ под мотото: „СарафOFF – операция „Нищожен“ 2, съвместно със Сдружение РЕД, Активни политики и Обединение „Студенти против мафията“.

Според протестиращите утрешното заседание на ВСС се говори, че може да бъде провалено. Това заседание беше свикано от министър Андрей Янкулов с цел да бъде определен друг и.ф. главен прокурор.  

На днешния протест от „Правосъдие за всеки“ призовават  кадровиците да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов, „който над три години уж временно е главен прокурор, а от миналия 21 юли заема поста напълно незаконно, което категорично бе посочено от Върховния касационен съд“.  

Акцията е в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов ще продължи на 26 февруари сутринта пред сградата на ВСС.

Източник: БГНЕС    
Протести Главен прокурор София Борислав Сарафов
Последвайте ни
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Катастрофира автобус с ученици в София, почина шофьорът

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Скандалът с Епстийн застигна звездата на „Харвард“ Лари Съмърс

Русия обяви за терористична, организация в България

Русия обяви за терористична, организация в България

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 21 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 1 ден
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 23 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Технологии Преди 41 минути

Новият топ модел на компанията вече е факт, като идва в три версии и акцентира над това как изкуственият интелект може да се впише в ежедневието на хората без да е натрапчив и да бъде полезен във все повече ежедневни дейности

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

СРС обяви за незаконен ареста на Благомир Коцев

България Преди 2 часа

Според решението на съда заповедта била написана неправилно

Сцена от филма „Бащата знае най-добре“

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Свят Преди 3 часа

Детето-звезда от „Баща знае най-добре“ си отиде на 80 години, оставяйки след себе си спомена за една бляскава кариера и поразяваща лична изповед за насилие

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Свят Преди 3 часа

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Свят Преди 3 часа

Мадяр: Насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа

<p>Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари</p>

Служебното правителство одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

България Преди 4 часа

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Кралска кариера: Уилям и Кейт наемат експерт за социалните си медии

Любопитно Преди 4 часа

Според обявата за свободната позиция, ролята е на пълен работен ден и включва „генериране на идеи и предоставяне на креативно, интегрирано дигитално разказване на истории, което представя работата на техните кралски височества пред онлайн аудитория“

<p>Рашков: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени</p>

Главният секретар на МВР: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени

България Преди 4 часа

Рашков: Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Любопитно Преди 4 часа

Учени доказаха, че мистериозната козметична процедура е била символ на красота във Виетнам още преди 2000 години

Интензивен, пулсиращ и безкомпромисен: Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea с новия хит "Low"

Интензивен, пулсиращ и безкомпромисен: Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea с новия хит "Low"

Любопитно Преди 4 часа

"Low" притежава онази рядка комбинация от силна продукция, ясна концепция и естествена химия между изпълнителите, която кара слушателя да натисне бутона Replay

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

Любопитно Преди 4 часа

A$AP Rocky организира грандиозно парти изненада за 38-ия рожден ден на Риана в Giorgio Baldi, а влиятелната двойка продължава да гради щастливо семейство с трите си деца

<p>Кокаин и злато, удар за над 1,4 млн. евро на &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на "Капитан Андреево"

България Преди 4 часа

Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

България Преди 5 часа

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Свят Преди 5 часа

Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

България Преди 5 часа

Извършителят вече има криминално досие

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

България Преди 6 часа

Желязков: Беше предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с "Новото начало"

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Георги Господинов с ново издание в Испания

Edna.bg

„Болката отляво“: Кога любовта лекува… и кога разболява сърцето (ВИДЕО)

Edna.bg

Румен Руменов от Фратрия отбеляза Гола на кръга в MrBit Втора лига

Gong.bg

Хьогмо: Ако се защитаваме добре, ще продължим напред

Gong.bg

Европрокуратурата установи тежки нарушения от страна на българския европрокурор

Nova.bg

СРС обяви за незаконосъобразно първоначалното задържане на Благомир Коцев

Nova.bg