Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Д ен след като държавата затегна контрола върху атракциите чрез нов закон, тримата обвинени за смъртта на 8-годишния Иван се изправят отново пред съда в Бургас.

По време на последното заседание на двама от служителите на фирмата, организирала парасейлинг атракцията в Несебър, бе определена мярка „задържане под стража“, предаде NOVA.

Така в ареста остават морякът, управлявал лодката – Камен Тенев, както и Петко Стефанов, считан за отговорник на водната база.

И двамата настояват да бъдат освободени.

Капитанът на лодката Христо Раев, който беше пуснат под гаранция от 5 000 лева, ще поиска от съда сумата да бъде намалена.