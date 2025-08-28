България

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

В ареста остават морякът, управлявал лодката, както и считаният за отговорник на водната база

28 август 2025, 07:44
Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ
След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ

След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ
Слънце и високи температури преди ново захлаждане

Слънце и високи температури преди ново захлаждане
Жени се биха в столичен мол

Жени се биха в столичен мол
Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София
Рядка бронзова лампа откриха в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Рядка бронзова лампа откриха в Хераклея Синтика (ВИДЕО)
Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)
Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

Д ен след като държавата затегна контрола върху атракциите чрез нов закон, тримата обвинени за смъртта на 8-годишния Иван се изправят отново пред съда в Бургас.

По време на последното заседание на двама от служителите на фирмата, организирала парасейлинг атракцията в Несебър, бе определена мярка „задържане под стража“, предаде NOVA.

Така в ареста остават морякът, управлявал лодката – Камен Тенев, както и Петко Стефанов, считан за отговорник на водната база.

И двамата настояват да бъдат освободени.

Капитанът на лодката Христо Раев, който беше пуснат под гаранция от 5 000 лева, ще поиска от съда сумата да бъде намалена.

Източник: NOVA    
несебър инцидент дете съд обвиняеми арест парасейлинг
Последвайте ни

По темата

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Как еврото ще промени пенсиите ви

Как еврото ще промени пенсиите ви

pariteni.bg
Хипоалергенни кучета: Най-добрите породи, които не линеят

Хипоалергенни кучета: Най-добрите породи, които не линеят

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ФБР разследва стрелбата в училище в Минеаполис като вътрешен тероризъм

ФБР разследва стрелбата в училище в Минеаполис като вътрешен тероризъм

Свят Преди 13 минути

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Свят Преди 31 минути

Дрон е паднал в двора на 9-етажен жилищен блок в Киев

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

България Преди 1 час

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Любопитно Преди 1 час

В новия сезон Меган отново споделя свои рецепти, трикове, истории от връзката си с принц Хари, както и лични откровения.

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Свят Преди 1 час

Срещата ще се проведе в двореца Белвю в Берлин

<p>Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземни?</p>

Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземен живот?

Любопитно Преди 1 час

Изучаването на нашите собствени екстремни местообитания помага да разберем къде са истинските граници на живота

д

Как да различим истинското сирене от имитацията

Любопитно Преди 1 час

Хиляди тонове фалшиво сирене на трапезата ни: Здравните рискове

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Технологии Преди 2 часа

Напоследък виртуалните AI приятелки са любима негова тема

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Атмосферата между участниците в любовното риалити коренно се променя

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Свят Преди 10 часа

Турция ще предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

България Преди 11 часа

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Свят Преди 11 часа

Мелони вече е предложила гаранция за сигурност

Пожар в блок в София, евакуираха хората

Пожар в блок в София, евакуираха хората

България Преди 12 часа

На място са се отзовали четири автомобила на пожарната

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Свят Преди 13 часа

„Отворено общество“: Обвиненията на Тръмп са „скандални и неверни“,

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

България Преди 13 часа

Постоянно ще се работи за идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Свят Преди 13 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 август, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 август, четвъртък

Edna.bg

Вратарят на Гримзби разкри: Фен съм на Манчестър Юнайтед, малко съм ядосан, че ги бихме

Gong.bg

Тази вечер в Монако се тегли жребият за новия сезон на Шампионската лига

Gong.bg

След като шофьор се заби в блок в София: Изграждат пешеходни пътеки в района

Nova.bg

Силен имунитет на прага на есента: Как да се предпазим от вируси и настинки

Nova.bg