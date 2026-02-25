България

ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа

25 февруари 2026, 17:48
ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа
Източник: ДПС-Кърджали

Д ПС-Кърджали номинира за водач на листата председателя на ДПС г-н Делян Пеевски, съобщиха от партията във Фейсбук.

Днес се проведе разширено заседание на Общински съвет на ДПС в Кърджали във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г. На него присъстваха членовете на ОбС на ДПС, председатели на местни съвети на партията, кметове на населени места, председатели на младежки и женски съвети, общински съветници.

ДПС в Кърджали предлага Пеевски за евродепутат

Гости на заседанието бяха председателят на Областния съвет на ДПС Рушен Фейзула, председателят на областната организация на МДПС Енгин Идрис.
Рушен Фейзула призова за максимална мобилизация на всеки член на ДПС, за да се постигне набелязаната цел – 5 от 5 мандата. Заедно, обединени трябва да работим, за да изпълним мисията си – работа в интерес на хората, каза той.

Заместник председателят на ДПС и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн предаде специални поздрави от председателя на ДПС Делян Пеевски.

„Той разчита и вярва в силата на Кърджали. Вярвам, че Кърджали ще докаже на 19 април още веднъж, че е стожер на ДПС в национален мащаб“, каза Ерол Мюмюн.

Делян Пеевски води депутатските листи на ДПС в Кърджали и Благоевград

Той посочи, че предстоят сериозни и тежки избори, че има нов играч на политическата сцена и подчерта, че всеки глас е жизненоважен, за да се постигне набелязаната цел - максимален резултат в национален мащаб и сериозно представителство в следващото Народно събрание.

„Когато сме обединени и работим в екип като един организъм, успехът е гарантиран. Трябва да направим всичко възможно, за да се утвърдим като водеща политическа сила, която не може да се заобикаля, подценява и всички да се съобразяват с нас. На заседанието на ЦС на партията взехме ключово решение – да се явим самостоятелно на изборите, защото сме силни, хомогенни. България не може да продължи своят път без ДПС“, подчерта в изказването си зам.-председателят на ДПС.

Председателят на ДПС-Кърджали Мухаррем Мухаррем запозна присъстващите с решенията на Централния съвет на ДПС от 23 февруари 2026г. и номинираните за народни представители от община Кърджали.

Присъстващите подкрепиха единодушно предложението водач на листата на ДПС в 9-ти МИР да бъде председателят на партията Делян Пеевски.
Списъкът с номинираните, подредени по азбучен ред, ще бъде изпратен до ОблС на ДПС и ЦОБ на ДПС.

ДПС Кърджали Делян Пеевски
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Българският роман
Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър"

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Директорът на Лувъра подаде оставка
Директорът на Лувъра подаде оставка

Особен фокус е поставен върху кораби, действащи „като част от сенчестия флот на Иран"

Инж. Стоян Николов ще изпълнява временно длъжността

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

Мадяр: Насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа

<p>Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари</p>

Днес кабинетът "Гюров" одобри промени на удължителния закон за бюджета

Според обявата за свободната позиция, ролята е на пълен работен ден и включва „генериране на идеи и предоставяне на креативно, интегрирано дигитално разказване на истории, което представя работата на техните кралски височества пред онлайн аудитория"

Учени доказаха, че мистериозната козметична процедура е била символ на красота във Виетнам още преди 2000 години

"Low" притежава онази рядка комбинация от силна продукция, ясна концепция и естествена химия между изпълнителите, която кара слушателя да натисне бутона Replay

A$AP Rocky организира грандиозно парти изненада за 38-ия рожден ден на Риана в Giorgio Baldi, а влиятелната двойка продължава да гради щастливо семейство с трите си деца

<p>Кокаин и злато, удар за над 1,4 млн. евро на &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност

Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния

Извършителят вече има криминално досие

Желязков: Беше предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с "Новото начало"

Ивайло Иванов не е известен като адвокат в Монтана, занимавал се е предимно с корпоративни дела

Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод

