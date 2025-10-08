Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

Учител от София на съд за сексуално престъпление срещу ученичка под 14 години

Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политиката до две години след мандата си

Е кип от проверяващи напусна сградата на Община Несебър, след като близо час и половина беше вътре. Проверката е във връзка с наводнението във ваканционно селище Елените, при което загинаха четирима души – трима мъже и една жена.

Проверяващите пристигнаха с два автомобила и влязоха сградата на общината в сградата малко след обяд. През цялото време сградата бе охранявана от полиция, а журналисти и външни лица не бяха допускани вътре. При излизането си проверяващите отказваха коментар пред медиите.

Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас

По-рано днес полицейски екипи влязоха и в сградите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ) и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК). Проверки бяха извършвани и там във връзка с бедствието в Елените.

Към момента от прокуратурата няма официална информация за проверките.