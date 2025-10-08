България

Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас

В района се наблюдава засилено присъствие на униформени

Обновена преди 46 минути / 8 октомври 2025, 15:07
Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас
Източник: БТА

П олиция влезе в сградите на Община Несебър и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), както и в РИОСВ в Бургас. Униформени служители провеждат акции в Несебър и Бургас, свързани с наводнението по Южното Ченоморие, което взе 4 жертви. 

Органите на реда влязоха в кабинета на директора на РДНСК-Бургас - инж. Янчо Райков. Той обясни, че не знае какво ще се проверява.

Източник: NOVA

Попитан за казуса Елените Райков обясни, че тече проверка, разпоредена от министъра, за налични строителни книжа, удостоверения, разрешения за ползване.

Уточни, че към края на седмица може да има повече информация.

Източник: NOVA

"Към настоящия момент имаме само една, преписка, по която сме работели от 2015 г. Сигналът е от "Басейнова дирекция". Сигнализират за извършено строителство и сме го препратили по компетентност към Община Несебър", каза Райков, но не пожела да уточни какво точно съдържа сигналът.

Паралелно с акциите в Бургас, полицията провежда акция и в сградата на община Несебър. 

Около 15 ч. служители на МВР влязоха в общината. Пред входа има униформени. 

Източник: NOVA

Припомняме, че във вторник кметът на община Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов публикуваха видео в YouTube, в което обясняват цялата документация на ваканционното селище "Елените". След обвиненията на местните жители и експерти, че строителството на хотелите в комплекса е предпоставка за опустoшителните наводнения, Димитров и Димов обявиха, че представят цялата истина по въпроса.

От изявленията им става ясно, че земята, която влиза в селището, е взета от ТКЗС Несебър още през 1974 г. Когато е приватизиран комплекс "Елените" през 2000 г,  РМД е получило като собственост 260 дка урбанизирана територия и към 1000 дка горски фонд.

В него влизат реките и дерета, които после са застроени. Приватизаторите стават собственици дори на пътищата със съдебно решение - те са иззети от общината. По тази причина нейните служители дори не били допускани в селището за проверки. Разрешенията за строеж са издавани от големи комисии по препоръка на консултантски фирми. Имало и надзор върху строителството.

Още през 2017 г. община Несебър глобява две пловдивски фирми - собственици за нерегламентираните сметища над курорта, които са една от основните причини за наводнението.

Фирмите всячески отказват да приемат актовете, а после ги оспорват в съда и те падат. Сметищата още си стоят и, според кмета, те имат голям принос в потопа, при който загинаха 4 души.

Имена на хора и фирми не са споменати, но става ясно, че всички бизнесмени на "Елените" са свързани.

  • Кой е разрешил строителството в реката в Елените?

Пред NOVA от Басейнова дирекция заявиха, че подробните устройствени планове не са съгласувани с тях. 

„Още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект”, заяви директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” инж. Явор Димитров.

А в ДНСК липсват документите на хотела, построен върху реката и аквапарка в Елените. NOVA отново отправя запитване към кмета на Несебър има ли документите. 

„В община Несебър има всякакви документи, има проверка и когато има резултати, те ще бъдат оповестени”, заяви Николай Димитров, кмет на Община Несебър.

Той не пожела да отговори на въпроса - имало ли експерт от РИОСВ в експертния съвет, когато е одобрявал ПУП, пише още NOVA.

„По тези теми коментари няма да правя. Има си документи и когато трябва, те ще бъдат оповестени", заяви Димитров.

Според част от експертите голяма част от малките реките в България не са отбелязани в кадастралните карти. 

„В България се позволява регулирането на парче. Един имот можеш да го извадиш от контекста на цялата територия. Ти си спазил формално закона, но не си обследвал какво се случва в случая с водите", заяви Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителите предприемачи. 

„Това е станало с подписи на Агенцията по кадастъра”, заяви Димитър Куманов от сдружение „Балканка”. 

 

Източник: БГНЕС, NOVA,  "24 часа", БТА    
