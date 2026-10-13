Извънредното заседание на НС за помилването на "петричкия Ескобар" се провали

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И звънредното заседание на Народното събрание, насрочено за вторник, не се състоя заради липса на кворум.

При първия опит за регистрация в пленарната зала присъстваха 87 народни представители: 14 от „Прогресивна България“, 25 от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

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Председателят на парламента Михаела Доцова даде 15 минути почивка преди повторната регистрация. И при втория опит обаче необходимият кворум не беше осигурен. В залата бяха 80 депутати: трима от „Прогресивна България“, 28 от ГЕРБ-СДС, 16 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

„Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседанието не може да бъде проведено“, заяви Доцова.

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Източник: NOVA

Изслушване за помилването на Огнян Атанасов

В дневния ред беше включена само една точка, свързана с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, от Илияна Йотова. Атанасов е освободен през 2022 г.

Случаят предизвика политически реакции, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е бил в тежко здравословно състояние. Междувременно изтекли записи от охранителни камери показаха как той участва в бой.

За изслушване бяха поканени директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор Светослав Пенов, както и Васил Кордев, заемал поста през ноември и декември 2022 г.

Заради липсата на кворум депутатите не успяха да разгледат темата.

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Реакциите на политическите сили в парламента

След провала на заседанието в кулоарите на парламента също беше коментиран случая с помилването на Огнян Атанасов.

Депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов отбеляза, че самият той е чел медицинската експертиза, в която пише, че въпросното лице е с инсулт, перитонит, левкемия, деменция. Документът е подписан от седем лекари, директори на болница. Депутатът отбеляза, че все пак става дума за помилване, а това се прави с престъпници.

Председателят на ДПС Делян Пеевски каза по повод проваленото заседание, че управляващите са се скрили. „Колкото и да се обясняват управляващите, просто се скриха срамно, направиха мечешка услуга на Йотова, с което признаха всичко, което се е случило. Въпросът е - след като е поставен нейният подпис, кой ѝ нареди да го постави. Затова се скриха“, каза Пеевски.

Божидар Божанов от „Демократична България” каза, че от „Прогресивна България” са сложили чадър върху Йотова и обществото не е разбрало как „един човек - здрав и прав, който се бие в болница, се оказва помилван от президента”. Той посочи, че на страната ни трябва президент, който „не се снишава, а Йотова не е държавен глава”.

От „Продължаваме Промяната” показаха видеото, в което Огнян Атанасов участва в сбиването в болницата на затвора. Асен Василев заяви, че „въпросният човек, който според Витанов е на смъртно легло, изглежда доста жив като за смъртник”. И подчерта, че видеото е заснето 19 дни преди наркотрафикантът да бъде помилван.

От ПП ще искат ново извънредно заседание на парламента за Петричкия Ескобар. "Йотова дължи отговари на всички български граждани, които се притесняват за децата си и за това дали някой до училището няма да им даде наркотици", каза Василев. "България е първа в ЕС по употреба на фентанил", отбеляза той. Василев беше категоричен, че на този фон да бъдат освободени петима наркодилъри е дисквалифициращо за президент на Република България.

Цончо Ганев от „Възраждане” заяви, че Илияна Йотова „трябва да напусне президентската институция и да се оттегли от предизборната кампания” заради Атанасов. Той представи като пример за реалното състояние на наркотрафиканта видеото, „в което той се бие”.

Кой е Огнян Атанасов?

Огнян Атанасов, известен с прозвището „петричкия Ескобар“, е осъден в Гърция на 15 години затвор за престъпления, свързани с наркотрафик. На 5 декември 2022 г. тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова издава указ за помилването му преди изтичането на присъдата.

Като мотив за решението е посочено здравословното състояние на Атанасов. Според информацията, оповестена впоследствие, медицинските документи са съдържали данни за състояние, засягащо мозъчните кръвоносни съдове, което е било представено като опасно за живота му.

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Видеозапис от затворническата болница

В началото на октомври 2026 г. бяха разпространени кадри от охранителни камери в болницата към Софийския затвор, заснели физическа саморазправа между Атанасов и друг лишен от свобода на 16 ноември 2022 г. - само 19 дни преди помилването му.

На записа се вижда конфликт между двамата мъже, който прераства във физическа саморазправа. Кадрите поставиха въпроса какво е било известно за инцидента при подготовката на документите за помилването и дали случилото се е било отразено в характеристиката на Атанасов.

По информация на Министерството на правосъдието, цитирана от Mediapool, случаят е бил регистриран, но не е бил отразен в досието на Атанасов и не е бил докладван на ръководството на министерството. Посоченото обяснение е, че той е бил отчетен като потърпевш при инцидента.

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Какво заяви Илияна Йотова

През септември 2026 г. Илияна Йотова заяви, че решението за помилването е било взето въз основа на официални документи и медицинска експертиза. По думите ѝ необходимите документи са били изискани по установения ред.

След разпространението на видеозаписа възникнаха въпроси дали всички обстоятелства около престоя на Атанасов в затворническата болница са били известни на институциите, участвали в процедурата, и дали са били взети предвид при решението.

Нови престъпления след освобождаването

През 2025 г. Огнян Атанасов отново попада в полезрението на правоохранителните органи. Според публикации в български медии той е бил задържан с около 5 килограма кокаин. Този случай допълнително насочи вниманието към обстоятелствата около помилването му през 2022 г.

Защо парламентът се намесва

В началото на октомври 2026 г. „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ поискаха изслушване на представители на институциите, свързани със случая.

Депутатите търсят отговори дали инцидентът от 16 ноември 2022 г. е бил отразен в документите, използвани при процедурата по помилването, кой е разполагал с информация за него и как тя е била обработена. Изслушването е насочено към действията на ръководството на затворническата система и към обстоятелствата, предшествали издаването на указа.