България

Извънредното заседание на НС за помилването на "петричкия Ескобар" се провали

Депутатите не събраха кворум и при двата опита за регистрация. В дневния ред беше предвидено изслушване на ръководители на затворите за освобождаването на Огнян Атанасов през 2022 г.

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 21 минути / 13 октомври 2026, 06:52
Радев се срещна с руския посланик Митрофанова след атаките в Черно море

Радев се срещна с руския посланик Митрофанова след атаките в Черно море
Как ще гласуваме на президентските избори - ЦИК с важни подробности за машините

Как ще гласуваме на президентските избори - ЦИК с важни подробности за машините
Какво е състоянието на пострадалите моряци от атакуваните с дронове кораби в Черно море

Какво е състоянието на пострадалите моряци от атакуваните с дронове кораби в Черно море
Нощен кошмар край Варна: Пожар в старчески дом взе жертва, има и ранени

Нощен кошмар край Варна: Пожар в старчески дом взе жертва, има и ранени
От атакувания „Chelsea 3“ до мистерията с втория кораб: Какво знаем за плавателните съдове в Черно море

От атакувания „Chelsea 3“ до мистерията с втория кораб: Какво знаем за плавателните съдове в Черно море
Радев привиква Митрофанова след новите удари в Черно море

Радев привиква Митрофанова след новите удари в Черно море
Радев свика спешно службите за сигурност, два са ударените кораби край България

Радев свика спешно службите за сигурност, два са ударените кораби край България
Обвиненият за убийството на Илиян Филипов иска да бъде освободен от ареста

Обвиненият за убийството на Илиян Филипов иска да бъде освободен от ареста

И звънредното заседание на Народното събрание, насрочено за вторник, не се състоя заради липса на кворум.

При първия опит за регистрация в пленарната зала присъстваха 87 народни представители: 14 от „Прогресивна България“, 25 от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Василев пита: Защо Йотова е помилвала „петричкия Ескобар“ 10 години преди края на присъдата му

Председателят на парламента Михаела Доцова даде 15 минути почивка преди повторната регистрация. И при втория опит обаче необходимият кворум не беше осигурен. В залата бяха 80 депутати: трима от „Прогресивна България“, 28 от ГЕРБ-СДС, 16 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

„Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседанието не може да бъде проведено“, заяви Доцова.

Неочакван обрат по случая с помилвания наркотрафикант: Сбиването не е в досието му

Източник: NOVA

Изслушване за помилването на Огнян Атанасов

В дневния ред беше включена само една точка, свързана с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, от Илияна Йотова. Атанасов е освободен през 2022 г.

Случаят предизвика политически реакции, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е бил в тежко здравословно състояние. Междувременно изтекли записи от охранителни камери показаха как той участва в бой.

За изслушване бяха поканени директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор Светослав Пенов, както и Васил Кордев, заемал поста през ноември и декември 2022 г.

Заради липсата на кворум депутатите не успяха да разгледат темата.

Скандал между Йотова и опозицията за „петричкия Ескобар“

  • Реакциите на политическите сили в парламента

След провала на заседанието в кулоарите на парламента също беше коментиран случая с помилването на Огнян Атанасов.

Депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов отбеляза, че самият той е чел медицинската експертиза, в която пише, че въпросното лице е с инсулт, перитонит, левкемия, деменция. Документът е подписан от седем лекари, директори на болница. Депутатът отбеляза, че все пак става дума за помилване, а това се прави с престъпници.

Председателят на ДПС Делян Пеевски каза по повод проваленото заседание, че управляващите са се скрили. „Колкото и да се обясняват управляващите, просто се скриха срамно, направиха мечешка услуга на Йотова, с което признаха всичко, което се е случило. Въпросът е - след като е поставен нейният подпис, кой ѝ нареди да го постави. Затова се скриха“, каза Пеевски.

Божидар Божанов от „Демократична България” каза, че от „Прогресивна България” са сложили чадър върху Йотова и обществото не е разбрало как „един човек - здрав и прав, който се бие в болница, се оказва помилван от президента”. Той посочи, че на страната ни трябва президент, който „не се снишава, а Йотова не е държавен глава”.

От „Продължаваме Промяната” показаха видеото, в което Огнян Атанасов участва в сбиването в болницата на затвора. Асен Василев заяви, че „въпросният човек, който според Витанов е на смъртно легло, изглежда доста жив като за смъртник”. И подчерта, че видеото е заснето 19 дни преди наркотрафикантът да бъде помилван.

От ПП ще искат ново извънредно заседание на парламента за Петричкия Ескобар. "Йотова дължи отговари на всички български граждани, които се притесняват за децата си и за това дали някой до училището няма да им даде наркотици", каза Василев. "България е първа в ЕС по употреба на фентанил", отбеляза той. Василев беше категоричен, че на този фон да бъдат освободени петима наркодилъри е дисквалифициращо за президент на Република България.

Цончо Ганев от „Възраждане” заяви, че Илияна Йотова „трябва да напусне президентската институция и да се оттегли от предизборната кампания” заради Атанасов. Той представи като пример за реалното състояние на наркотрафиканта видеото, „в което той се бие”.

Кой е Огнян Атанасов?

Огнян Атанасов, известен с прозвището „петричкия Ескобар“, е осъден в Гърция на 15 години затвор за престъпления, свързани с наркотрафик. На 5 декември 2022 г. тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова издава указ за помилването му преди изтичането на присъдата.

Като мотив за решението е посочено здравословното състояние на Атанасов. Според информацията, оповестена впоследствие, медицинските документи са съдържали данни за състояние, засягащо мозъчните кръвоносни съдове, което е било представено като опасно за живота му.

Скандал между Йотова и опозицията за „петричкия Ескобар“

  • Видеозапис от затворническата болница

В началото на октомври 2026 г. бяха разпространени кадри от охранителни камери в болницата към Софийския затвор, заснели физическа саморазправа между Атанасов и друг лишен от свобода на 16 ноември 2022 г. - само 19 дни преди помилването му.

На записа се вижда конфликт между двамата мъже, който прераства във физическа саморазправа. Кадрите поставиха въпроса какво е било известно за инцидента при подготовката на документите за помилването и дали случилото се е било отразено в характеристиката на Атанасов.

По информация на Министерството на правосъдието, цитирана от Mediapool, случаят е бил регистриран, но не е бил отразен в досието на Атанасов и не е бил докладван на ръководството на министерството. Посоченото обяснение е, че той е бил отчетен като потърпевш при инцидента.

Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал

  • Какво заяви Илияна Йотова

През септември 2026 г. Илияна Йотова заяви, че решението за помилването е било взето въз основа на официални документи и медицинска експертиза. По думите ѝ необходимите документи са били изискани по установения ред.

След разпространението на видеозаписа възникнаха въпроси дали всички обстоятелства около престоя на Атанасов в затворническата болница са били известни на институциите, участвали в процедурата, и дали са били взети предвид при решението.

  • Нови престъпления след освобождаването

През 2025 г. Огнян Атанасов отново попада в полезрението на правоохранителните органи. Според публикации в български медии той е бил задържан с около 5 килограма кокаин. Този случай допълнително насочи вниманието към обстоятелствата около помилването му през 2022 г.

  • Защо парламентът се намесва

В началото на октомври 2026 г. „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ поискаха изслушване на представители на институциите, свързани със случая.

Депутатите търсят отговори дали инцидентът от 16 ноември 2022 г. е бил отразен в документите, използвани при процедурата по помилването, кой е разполагал с информация за него и как тя е била обработена. Изслушването е насочено към действията на ръководството на затворническата система и към обстоятелствата, предшествали издаването на указа.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Теодора Цанева    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев се срещна с руския посланик Митрофанова след атаките в Черно море

Радев се срещна с руския посланик Митрофанова след атаките в Черно море

„Дарихме милиарди, а те гледат външния ѝ вид“: Основателят на Dell защити съпругата си след вълната от критики

„Дарихме милиарди, а те гледат външния ѝ вид“: Основателят на Dell защити съпругата си след вълната от критики

Ужас в Димитровград: Откриха тяло на мъж в багажника на катастрофирала кола

Ужас в Димитровград: Откриха тяло на мъж в багажника на катастрофирала кола

„Влакче на ужасите“: Звездата на Victoria's Secret Роми Стрейд няма да се завърне

„Влакче на ужасите“: Звездата на Victoria's Secret Роми Стрейд няма да се завърне

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 1 ден
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 1 ден
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 1 ден
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Omoda вдига левъла с новата &bdquo;четворка&ldquo;</p>
Ексклузивно

Omoda превъртя играта, качва левъла с новата „четворка“

Технологии Преди 13 минути

Моделът се позиционира под досегашния базов модел, но по-важното в случая е, че с него Omoda разгръща новия си дизайнерски език, който се отличава с изключително агресивни линии и излъчване

Нов огромен скандал на върха на футбола: Разкриха тайни милиони за Джани Инфантино

Нов огромен скандал на върха на футбола: Разкриха тайни милиони за Джани Инфантино

Свят Преди 31 минути

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е обвинен в ново нарушение на правилника, след като стана ясно, че е получил допълнителни 1,3 млн. паунда извън официалния отчет, с които вероятно е финансирал луксозния си живот в Маями

<p>Да учиш сред вулкани и ледници: Какво трябва да знаят българските студенти за Исландия</p>

БезГранично: Да учиш сред вулкани и ледници: Какво трябва да знаят българските студенти за Исландия

БезГранично Преди 43 минути

Как работи образователната система, къде се намират водещите университети и какво трябва да подготвят българските кандидат-студенти преди заминаването си

Триумф на Марс: „Пърсивиърънс“ постави невиждан рекорд и продължава мисията си

Триумф на Марс: „Пърсивиърънс“ постави невиждан рекорд и продължава мисията си

Любопитно Преди 48 минути

Марсоходът на НАСА „Пърсивиърънс“ измина рекордните 45,2 километра от кацането си през 2021 г., подобрявайки постижението на „Опортюнити“, а от НАСА увериха, че системата му може да работи поне до края на десетилетието

Преслав Райков

Преслав Райков: Манолова тежко катастрофира с данните за надценките

Парите ни Преди 51 минути

Държавата трябва да осигури горива и свободна търговия, а не да слага тавани на цените, смята икономическият анализатор

Тежка катастрофа преди Владая: Движението се осъществява в една лента

Тежка катастрофа преди Владая: Движението се осъществява в една лента

България Преди 59 минути

Брутална катастрофа остави автомобил неузнаваем в дефилето преди Владая. Движението по пътя София – Перник се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от "Пътна полиция"

И Meta направи AI агенти, които да работят вместо нас

И Meta направи AI агенти, които да работят вместо нас

Технологии Преди 1 час

Все повече ИТ гиганти в сферата на изкуствения интелект показват своите интерпретации за AI агентите, които да вършат повече от рутинните и досадни дейности вместо нас, като Meta дори направи два модела, които да са в основата на новото поколение

,

Самозапалил се тир блокира движението и в двете посоки в Кресненското дефиле

България Преди 1 час

Самозапалил се тежкотоварен автомобил блокира напълно движението в двете посоки в района на гара „Пейо Яворов“. Полицията и АПИ въведоха обходен маршрут и призовават шофьорите да се движат с повишено внимание

Ар Джей Мити

Почина актьорът Ар Джей Мити, звездата от „Breaking Bad“

Свят Преди 1 час

Звездата от култовия сериал „Breaking Bad“ и активен защитник на хората с увреждания си отиде от този свят едва на 34-годишна възраст. Полицията в Тексас разследва причините за внезапната му смърт, докато близки и фенове скърбят за загубата

Петролът поевтиня заради руския дизел

Петролът поевтиня заради руския дизел

Свят Преди 1 час

Рисковете за доставките от Персийския залив остават във фокуса на пазарите

МВФ понижи прогнозата си за растежа на България и вдигна очакванията за инфлацията

МВФ понижи прогнозата си за растежа на България и вдигна очакванията за инфлацията

България Преди 1 час

Международният валутен фонд понижи прогнозата си за икономическия растеж на България за тази година до 2,6% и преразгледа възходящо очакваната средногодишна инфлация до 4,9 на сто, показва новият доклад на институцията

Откриха тялото на 37-годишен украинец на плаж в Слънчев бряг

Откриха тялото на 37-годишен украинец на плаж в Слънчев бряг

България Преди 1 час

Мъжът е живеел в Свети Влас и е бил с временна закрила. По случая е образувано досъдебно производство

Войната до брега ни: Как действа щитът на НАТО и ще активира ли София Член 4

Войната до брега ни: Как действа щитът на НАТО и ще активира ли София Член 4

България Преди 1 час

Северноатлантическият съюз почива върху идеята, че сигурността на всяка държава членка е пряко свързана със сигурността на цялата общност. Двата основни стълба, които регулират реакцията на алианса при възникване на заплахи или директна агресия, са Член 4 и Член 5

Зимата идва с по-високи цени: Скъпите горива и блокираният транспорт ще ударят всички сектори

Зимата идва с по-високи цени: Скъпите горива и блокираният транспорт ще ударят всички сектори

Парите ни Преди 1 час

Разликата между покупната и продажната цена не е печалба, а разходи за транспорт, труд и енергия, твърди Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия

Драматична загуба изпрати Вулканите обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Драматична загуба изпрати Вулканите обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Обрат на Ураганите им осигури Резиденцията за втора поредна седмица

Снимката е илюстративна

Задържаха турски граждани в Германия за палеж на станция на Starlink в Полша

Свят Преди 1 час

Според полските власти зад случилото се стои Русия

Всичко от днес

От мрежата

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

Има ли нещо повече между Елена и Ивайло от „Игри на волята“?

Edna.bg

Ким Кардашиян прикова погледите на Формула 1 с прозрачна розова визия в подкрепа на Люис Хамилтън

Edna.bg

Радев се срещна с Митрофанова в Министерския съвет (ВИДЕО)

Nova.bg

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

Nova.bg