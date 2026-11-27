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П олицията разкри подробности за операцията на Икономическа полиция и откритите множество неистински епикризи, становища и прием на пациенти в здравно заведение, с цел документите да бъдат използвани за освидетелстване от ТЕЛК. В Държавната психиатрична болница двама лекари – майка и син, са хоспитализирали 37 души, като има съмнения, че голяма част от настаняванията са били фиктивни, пише DarikNews.bg.

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На пациентите са издавани епикризи, като по-голямата част от лицата са с двойно гражданство и се предполага, че са дошли, били са настанени за три-четири дни и са се връщали в Турция, където живеят постоянно, заяви началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали Радослав Узунов.

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Полицията предполага, че на по-късен етап лицата ще използват медицинската документация за получаване на ТЕЛК решения. По думите на Узунов има настанени хора, за които в МВР има данни, че са шофирали след употреба на алкохол и наркотици. От общо 37 настанени се предполага, че трима-четирима са били приети с цел избягване на наказателно преследване, а останалите – за да получат ТЕЛК решения, включително при изтичане и необходимост от преиздаване на стари експертизи.

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Единият лекар е бил задържан, а другият не е открит на територията на страната, посочи още Узунов. Задържаният първоначално за 24 часа е бил освободен предния ден поради влошено здравословно състояние и е отказал да даде писмено обяснение, като към момента все още е с лекарски права. Двамата доктори са майка и син. При извършена проверка в лечебното заведение единият е дисциплинарно уволнен, а малко след това другият е напуснал. Узунов уточни, че Държавната психиатрична болница не използва клинични пътеки и затова се разследват само документни престъпления.

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Началникът на сектора разкри и втора схема – за злоупотреби с европейски средства по програми за заетост, като се проверяват фиктивни назначения на работници с месечни възнаграждения между 1400 и 2800 евро. Установени са данни за неправомерно усвояване на европейски средства чрез фиктивни трудови договори в две фирми в община Кирково.

Схемата е действала през 2024 и 2025 г. по европейски програми за насърчаване на заетостта, администрирани чрез Агенцията по заетостта и Бюрото по труда. Проверяват се трудовите правоотношения на 14 души – петима в едното дружество и деветима в другото, като голяма част от назначените са в роднински връзки. Според разследващите част от лицата съзнателно са се съгласявали на фиктивно назначение заради осигуровките, докато европейските средства за заплатите им са постъпвали при работодателите.

„Получавали са ги управителите на фирмите. Сега разследваме как и въобще дали са стигали до служителите“., каза Узунов.

Предстои да бъде установен пълният размер на неправомерно усвоените европейски средства, както и каква част от тях действително е достигнала до работниците.