В хода на разследването на случая с блудство с непълнолетно момиче в София са установени общо 15 лица, присъствали в жилището на въпросното събиране за Хелоуин, като за момента има ясни данни за четири престъпления, извършени на различни дати, в които са участвали присъствалите непълнолетни и пълнолетни лица. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол.

Той отговори на въпрос от Анна Бодакова от „Демократична България“ относно резултатите от проверката на МВР по случая със сексуалното посегателство на непълнолетно момиче, евентуални пропуски в действията на органите на реда и посещението на полицейски патрул на адреса в нощта на инцидента.

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„Тече специализирана полицейска операция и ще тече колкото е необходимо, за да може всички български граждани да са спокойни, че децата им няма да попаднат в подобна ситуация“, каза министър Иван Демерджиев.

Той добави, че служителите на МВР са свалили цялата налична в интернет информация и видеа, но те са били качвани отново и отново. В тази връзка се работи за запълване на капацитета на звената за борба с киберпрестъпността, като се създават такива и в структурите на областните дирекции.

Хронология на сигналите и действията на СДВР

Министърът припомни, че на 1 ноември в 0:57 ч. на телефон 112 е постъпил сигнал за нарушаване на нощната тишина в София, в квартал „Западен парк“. Към момента не е имало освободен полицейски екип за своевременна реакция, тъй като районът е обслужван от четири екипа, всеки от които се е намирал на местопроизшествие. В 1:14 ч. и в 1:40 ч. са получени още два сигнала за нарушаване на нощната тишина от същия адрес. Първият освободил се екип е насочен и пристига на място в 3:06 ч. По данни на патрула входната врата са отворили момче и момиче, а на място не е имало нито шум, нито видими нарушения на обществения ред.

На 17 ноември в Първо районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) постъпва оперативна информация за извършени блудствени действия с непълнолетна, за което е заведена преписка. На 18 ноември по лично разпореждане на директора преписката е докладвана на СДВР и са установени достатъчно данни за образуване на досъдебно производство по неотложност, като разпитите на свидетел са започнали още същия ден.

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„В рамката на 24 часа са установени и доведени за разпит седем лица, след проведените разпити и беседи са установени трима непълнолетни, за които са получени данни, че са участвали в блудствените действия“, каза Демерджиев.

Събраните доказателства незабавно са докладвани в Софийската районна прокуратура за преобразуване на досъдебното производство в следствено дело. На 20 ноември посочените трима непълнолетни са задържани от СДВР и са предадени на следствения отдел към Софийската градска прокуратура, където на всички са повдигнати обвинения и им е наложена мярка „задържане под стража“, потвърдена преди ден.

Разкрит нов случай и проверка на патрула от „Вътрешна сигурност“

Работата продължава активно и във вчерашния ден е установен още един случай на пострадало от присъстващите в апартамента момиче, посочи Демерджиев.

„Напълно е възможно да се стигне до разкриването на други подобни случаи, тъй като в момента разследваме всички подобни действия, не само с такъв характер, но и такива, които третираме като недопустими. И колкото повече доказателства събираме, се натъкваме и на други подобни случаи, за които не сме получавали сигнали, не сме били уведомявани“, допълни вътрешният министър.

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В изпълнение на указанията от наблюдаващия прокурор служителите на СДВР продължават да работят активно по документиране на всички престъпления, включително установяване на всички видеоклипове и на участващите в тях.

Във връзка с действията на полицейските служители, посетили адреса по сигнал за нарушаване на нощната тишина през въпросната вечер, директорът на СДВР е разпоредил пълна проверка за времето за реакция и конкретно предприетите действия на място. Лично министърът е наредил да се провери дали не е имало възможност друг патрул да бъде пренасочен по-рано.

„Ще държа много ясно СДВР да изясни в крайна сметка какво са предприели на място полицейските служители, защото за момента има противоречиви въпроси“, каза Демерджиев.

По думите му е имало противоречие и по отношение на броя на служителите, посетили адреса.

„При установяване на някакви пропуски или нарушения незабавно ще бъде потърсена отговорност на тези полицейски служители, които не са изпълнили задълженията си, или формално са ги изпълнили без да положат необходимата грижа“, заяви Иван Демерджиев.

За да бъде сигурен в резултатите от проверката, паралелно такава тече и от дирекция „Вътрешна сигурност“, която е пряко подчинена на министъра.

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Специализирани акции в цялата страна

Към момента тече и ще продължи специализирана полицейска операция на територията на цялата страна, свързана с присъствието на непълнолетни в питейни заведения и проверки за противоправни прояви в района на училища, включително за разпространение на наркотици.

„Отделно от това има и други инициативи, които планираме, насочени към агресия, проявявана от непълнолетни в различни форми“, каза още вътрешният министър.