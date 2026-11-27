Д есет души бяха ранени при верижна катастрофа в Швейцария, предаде ДПА.
Швейцарската полиция заяви, че 37 превозни средства са се сблъскали рано тази сутрин на автомагистрала А1 в района на Цюрих.
Auf einer Autobahn bei Zürich in der Schweiz sind gleich 37 Fahrzeuge kollidiert. Die Bergungskräfte hatten viel zu tun. https://t.co/oHmDqUvQg5— stern (@sternde) November 27, 2026
- Детайли за инцидента и ограниченията в движението
Според швейцарската полиция в катастрофата са участвали 23 леки автомобила, шест микробуса и осем камиона. Повечето от превозните средства е трябвало да бъдат изтеглени от мястото на произшествието.
Точната причина за инцидента все още не е установена, но полицията посочи, че по време на катастрофата пътните условия са били зимни. Очаква се платното на автомагистралата в посока Санкт Гален да остане затворено до тази вечер.