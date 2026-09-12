България

Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал

Пеканов: Все пак това се е случило доста отдавна

Николай Киров Николай Киров

12 септември 2026, 16:44
Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал
Източник: БТА

"Мисля, че по тази тема се създава един скандал, измислен, претоплен".

Това каза пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов по повод случая с помилването на осъден наркопласьор през 2022 г. от Илияна Йотова като вицепрезидент. Коментарът му бе след церемонията по откриването на новата учебна 2026/2027 година във Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Скандал между Йотова и опозицията за „петричкия Ескобар“

"Все пак това се е случило доста отдавна. Ако до момента е имало някакви притеснения от страна на колегите, е трябвало да ги изразят. Не са изразявали такива, а сега малко предизборно вдигат тази тема", коментира Пеканов критиките на опозицията, която поиска президентът да се оттегли от президентските избори.

"Президентът Йотова или вицепрезидентът Йотова едва ли проверява изготвените здравни оценки на затворници и не може да бъде наясно дали това, което ѝ е подавано, е така или не е така. Така, че да я обвиняваме за това - не би било правилно", смята вицепремиерът.

Попитан дали намира това за грешка, Атанас Пеканов отговори:

"Смятам, че може би информацията не е била в пълната си яснота, когато е подавана към вицепрезидента, така че трудно ми е да е обвиня нея за това". 

Василев пита: Защо Йотова е помилвала „петричкия Ескобар“ 10 години преди края на присъдата му

"Продължаваме промяната" попита Илияна Йотова за помилван от нея "наркодилър" 10 години преди изтичането на присъдата, като призова, ако не може да обясни решението си, да се оттегли като кандидат за президент. Темата поставиха преди това и от "Да, България", а днес и от "Възраждане".

"Ще има повече подробности след няколко дни по случая с помилваното през 2022 г. лице", каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по-рано днес.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Биляна Иванова    
Илияна Йотова Атанас Пеканов помилване
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