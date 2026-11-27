Фалшиви SMS-и от името на DHL приканват получателите да допълнят адреса си през линк, за да не бъдат таксувани за съхранение на пратка. Съобщенията твърдят, че куриерът не може да достави пакета заради непълен адрес. В тях има номер за проследяване и дори часови диапазон за доставка, съобщава Фокус.

В официалните си указания за измами DHL уточнява, че единствените плащания, които изисква по SMS или имейл, са за митнически такси и данъци. При тях компанията изпраща еднократен код за потвърждение до регистрирания контакт на получателя преди обработката на плащането.

Какво пише във фалшивите съобщения

В единия SMS, изпратен от номер с код на Гана, се твърди, че пратката е в склад на DHL. Подателят дава 4 часа за корекция на адреса и обещава доставка същия или следващия ден. Съхранението уж е безплатно до 28 ноември включително, след което ще се начислява такса. Съобщението заплашва и с връщане на пратката на подателя, ако адресът не бъде обновен до 48 часа.

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Вторият SMS, от номер с код на Филипините, иска получателят веднага да посочи номера на сградата си, за да получи пратката същия ден и да избегне евентуална такса. И в двата случая подателят приканва към отговор, ако линкът не се отваря.

Как да проверите дали действително имате пратка

Ако чакате онлайн поръчка, отворете имейла за потвърждение от магазина и вижте кой е куриерът. Въведете номера от потвърждението директно в официалния сайт на куриера. Ако доставката е с DHL, използвайте официалната страница за проследяване.

Ако справката не показва пратка, свържете се с магазина или подателя. DHL посочва, че първите данни за движението на пратката обикновено се появяват 24 до 48 часа след получаването на номера за проследяване.

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Не отваряйте линка и не отговаряйте на съмнителния SMS. DHL посочва като предупредителни знаци съкратените връзки и телефонните номера с неочакван международен код. За да подадете сигнал, изпратете екранна снимка на съобщението и номера на подателя на phishing@dhl.com.

Vesti.bg вече е отразявал сходни SMS измами с известия за пратки от името на „Български пощи“. При тях също се посочва номер на пратка, а получателят се подканва да плати за корекция на адрес, пренасочване на доставката или освобождаване от митница.