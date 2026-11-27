П отребители на „Топлофикация София“ блокираха за кратко движението по Орлов мост по време на протест срещу липсата на парно и топла вода заради ремонти на топлопреносната мрежа през отоплителния сезон и честите аварии. Впоследствие движението по ключовото софийско кръстовище беше възстановено и към момента се осъществява нормално.

Протест срещу „Топлофикация“ в София: Готвят блокада на „Орлов мост“

В проявата, която започна в 17:00 ч. и беше организирана в социалните мрежи, се включиха жители на над 20 квартала, сред които „Дружба“, „Младост“, „Изгрев“, „Студентски град“, „Редута“, „Лозенец“ и „Витоша“. Протестът е съгласуван със Столичната община.

Източник: БТА

Протестиращите настояха за реални решения на проблемите с топлоподаването, като основното им искане е дружеството да осигури надеждна услуга срещу сметките, които потребителите заплащат.

„Не искаме обещания. Не искаме оправдания. Искаме работеща услуга срещу парите, които плащаме“, заявиха организаторите на протеста в призива си в социалните мрежи.

Само в рамките на днешния ден са регистрирани шест нови аварии по топлопреносната мрежа в столицата.

Източник: БТА

Финансовото състояние на дружеството и мерките на Столичната община

„Топлофикация София“ има натрупани дългове от над 1,3 милиарда евро към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг. Преди два дни „Булгаргаз“ изпрати писмо до столичната топлофикация и компетентните институции с настояване до 31 декември 2026 г. двете дружества да подпишат споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро. В противен случай общественият доставчик обяви, че ще предяви съдебни искове за събиране на вземанията си.

Създават кризисен щаб заради липсата на парно и топла вода в София

Вчера на брифинг в Столичната община, след инициирана от него среща с ръководството на „Топлофикация София“ и представители на Министерството на образованието и науката (МОН) заради авариите в студентските общежития и други части на града, кметът Васил Терзиев посочи, че трябва да се направят големи инвестиции в дружеството, за да бъде то финансово стабилизирано и мрежата да бъде подменена. Столичният общински съвет вече подкрепи предложението на кмета за започване на процес по финансово и техническо оздравяване на дружеството с участието на Групата на Световната банка.