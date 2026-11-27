С толичната община е в пълна готовност за посрещане на очакваното застудяване и снеговалеж, мобилизирайки стотици машини и тонове материали. Тази година обаче фокусът пада и върху засиления контрол и по-високите санкции за фирмите, които не изпълняват задълженията си.

Всяка зима проходимостта на софийските улици се превръща в централна тема за гражданите. В отговор на това, новата администрация заявява проактивен подход и по-строги мерки за осигуряване на безопасно придвижване в града.

Мобилизация на техника и материали

Според информация, разпространена от Столична община, на разположение са общо 339 специализирани машини. От тях 170 са снегорини, като е предвидена и малогабаритна техника за почистване на по-труднодостъпни места като тесни улици, тротоари, велоалеи и пешеходни пътеки. Осигурени са и близо 24 хил. тона смеси за зимна обработка и 5000 тона пясък, предназначен специално за Природен парк „Витоша“.

„Правим необходимата подготовка, за да няма изненади. Осигурени са материалите, всички са в готовност и е създадена организация. Процесът е обезпечен и работата на екипите е координирана“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Организация и приоритети при почистването

В различните части на града са определени близо 50 точки за бърза реакция, за да се оптимизира времето за отговор. Метеорологичната обстановка се следи постоянно, а договорите задължават снегопочистващата техника да бъде разположена на определените места минимум два часа преди прогнозирания снеговалеж.

Обработките против заледяване започват със самия снеговалеж, като приоритет се дава на ключови пътни артерии. Първо се почистват маршрутите на градския транспорт и общинските пътища, следвани от улиците в близост до болници, училища и детски градини. Едва след това се преминава към кварталните улици, тротоарите и останалите възложени участъци.

По-строг контрол и увеличени санкции

Контролът върху работата на фирмите-изпълнители ще се осъществява в реално време. Всички машини са оборудвани с GPS устройства и датчици на греблата и разпръсквачите, които позволяват проследяване на местоположението и извършваните дейности. Столичният инспекторат ще следи за изпълнението на възложените дейности.

С новите договори са увеличени и санкциите за неизпълнение. Например, глобата за непочистена спирка на градския транспорт е вдигната от 1000 на 1500 евро. От общината уверяват, че контролът ще продължи през целия зимен сезон и при неизпълнение на договорните задължения на фирмите ще бъдат налагани предвидените санкции.

Зимен режим за достъп до Витоша

От 1 декември до 31 март ще бъде в сила зимна организация на движението в Природен парк „Витоша“. Целта е да се даде приоритет на достъпа с градски транспорт и да се управлява автомобилният трафик според наличния капацитет за паркиране.

В почивни, неработни и празнични дни, между 11:00 и 16:00 ч., Общинска полиция ще регулира движението по пътищата от кв. „Бояна“ до м. Офелиите и от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“. Достъпът ще бъде временно ограничаван при запълване на паркоместата, за да се избегнат задръствания и блокиране на пътя.

Въпреки че по актуална прогноза тази вечер не се очаква снеговалеж, от общината подчертават, че метеорологичната обстановка е динамична и се следи постоянно. Кметът Терзиев призова шофьорите да карат внимателно и със съобразена с пътните условия скорост. Общината също така напомня на гражданите, бизнеса и етажните собствености за задължението им да почистват прилежащите пространства пред домовете и офисите си, за да се гарантира безопасното преминаване на пешеходците.