В Пловдив е задържан млад мъж за държане с цел разпространение на кокаин на стойност над 48 хиляди евро, съобщиха от прокуратурата, цитирани от БТА.

Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 22-годишен мъж за това, че на 26 ноември в града е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – 1026 грама кокаин, на обща стойност 48 806 евро.

Иззеха над килограм амфетамин, метамфетамин и марихуана край Пловдив

Подробности за полицейската операция

При проведена в четвъртък специализирана операция в Пловдив служители от Шесто районно управление към Областната дирекция на МВР – Пловдив са открили и иззели от лек автомобил, ползван от 22-годишния мъж, полиетиленови пликове с прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест то е реагирало на кокаин, като общото му тегло е 1026 грама.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура – Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

През юни полицията в Пловдив иззе фентанил и амфетамин при две специализирани акции, при които бяха задържани двама души.