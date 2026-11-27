Д вадесет години, безброй споделени моменти и една история, която продължава да се пише. С много емоции, усмивки, признание и пожелания за бъдещи успехи Palms Merkur Casino отбеляза своята 20-годишнина по време на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE EXPO 2026) в Интер Експо Център в София.

Бляскавата празнична церемония, която събра представители на България и Германия, дългогодишни партньори, ръководители и служители на компанията, се проведе на специалната сцена на Fashion TV. Повод за тази среща бе 20-годишнината от създаването на Palms Merkur Casino - успешен съвместен проект на Palms Bet и германската компания Merkur, изграден върху взаимно доверие, професионализъм и споделена визия за развитие.

Източник: Palms Merkur Casino

Двадесет години, изпълнени със спомени и споделени успехи

Сред празничния декор в златисти тонове, светлините на прожекторите и аплодисментите на публиката юбилеят се превърна в емоционална среща на хората, които през годините са били част от развитието на Palms Merkur Casino.

От сцената прозвучаха топли думи на благодарност, спомени за началото на съвместния път, за постигнатото през изминалите две десетилетия и пожелания за още много успешни години заедно. Представителите на българската и германската страна подчертаха значението на доверието и взаимното уважение - ценности, които стоят в основата на дългогодишното международно партньорство.

Източник: Palms Merkur Casino

Признание за хората, които стоят зад успеха

Сред най-емоционалните моменти на церемонията беше връчването на специални отличия на дългогодишни служители на Palms Merkur Casino, чиято отдаденост, професионализъм и лоялност са неизменна част от историята на компанията.

С юбилейни статуетки бяха отличени и основателите, ръководителите и ключови личности от българска и германска страна със значим принос към създаването, развитието и утвърждаването на съвместния проект през годините.

Източник: Palms Merkur Casino

Сладък финал и поглед към бъдещето

Какво е един юбилей без празнична торта? Специално изработената за повода торта събра на сцената представители на двете компании, които символично я разрязаха заедно. Сред искрящи фойерверки, бурни аплодисменти и общи юбилейни снимки празненството достигна своята кулминация.

Двадесетата годишнина на Palms Merkur Casino беше не само повод за равносметка, но и за нови пожелания, амбиции и вдъхновение. Защото най-ценните партньорства са тези, които с времето създават не само успешен бизнес, но и трайни приятелства.