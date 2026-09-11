България

Скандал между Йотова и опозицията за „петричкия Ескобар“

Асен Василев: Всичко това се случва без знанието на българските граждани

Николай Киров Николай Киров

11 септември 2026, 15:49
Скандал между Йотова и опозицията за „петричкия Ескобар“
Източник: Георги Димитров/NOVA

Д нес избухна скандал между опозицията и президента Илияна Йотова за помилването от нея на осъден наркодилър през 2022 г.

„На сайта на президентската институция в Регистъра на помилваните лица се съдържа общодостъпна информация по случая, без да бъде споменато името на помилваното лице съгласно Закона за защита на личните данни. А в Закона за „Държавен вестник“ е записано, че указите за помилване не се публикуват в него. Решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав“, обявиха от Президентството.

Василев пита: Защо Йотова е помилвала „петричкия Ескобар“ 10 години преди края на присъдата му

„Присъдата на молителя е от 2019 г. за деяния, извършени през 1999-2000 г. Деянията са квалифицирани по чл. 321, ал. 3, т. 1 НК – внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, и лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието е вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя“, добавиха от Президентството.

„Защо Илияна Йотова е помилвала наркодилър десет години преди да му изтече присъдата“, попита на брифинг в парламента по-рано днес лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

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„Хванат и осъден на 15 години затвор от гръцките власти за разпространение на наркотици, лицето е Огнян Атанасов, известен като петричкия Ескобар“, обясни Василев. През 2022 г. с указ №119 от 5 декември г-жа Йотова помилва „петричкия Ескобар“ с мотиви „за здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора“, посочи Василев. 

„Мотивите не са публични, а указът не е публикуван в „Държавен вестник“, подчерта той. Въпросното застрашаващо живота състояние не пречи, по думите му, на „петричкия Ескобар“ още в началото на 2023 г.- месец, след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност, като през 2025 г. е заловен с пет килограма кокаин.

„Всичко това се случва без знанието на българските граждани“, изтъкна Асен Василев. 

„Призоваваме г-жа Йотова ясно да обясни защо е пуснала на свобода десет години по-рано наркодилър, ако не може - трябва да се оттегли от президентската надпревара незабавно“, обяви лидерът на ПП, като предложи всички „почтени хора в нейния Инициативен комитет да оттеглят подписите си и подкрепата за кандидатурата ѝ“.

„Г-жа Йотова не видя нехуманно отношение по казуса с Десислава Иванчева, но видя такова по казуса на осъден наркодилър“, посочи Асен Василев. 

Лидерът на ПП поясни, че казват всичко това в този момент, защото Йотова за първи път, след тази случка, иска доверието на българските граждани.

„Това не е компромат, компроматът е лъжа, а това е истина“, категоричен е Василев.

Темата за помилвания наркодилър постави преди това и Ивайло Мирчев от „Да, България“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, БГНЕС    
Илияна Йотова помилване Асен Василев наркодилър
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