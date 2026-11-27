От 1 декември с кола от втора екогрупа ще можете да минете по бул. „Васил Левски“. Ако обаче от него завиете към вътрешността на Малкия ринг, вече сте в зоната, в която автомобилът ви няма право да влиза. За колите от първа екогрупа ограничението започва още на границата на Големия ринг. Обичайният маршрут през София може да се окаже недостъпен заради един завой.

Зимната забрана се връща на 1 декември 2026 г. и ще действа до 28 февруари 2027 г. включително. По наредбата на Столичния общински съвет в Малкия ринг не се допускат автомобили от първа и втора екогрупа, а в Големия ринг ограничението е за първа екогрупа. Мярката е част от усилията на общината за по-чист въздух през зимата.

Къде минава границата

Малкият ринг обхваща улиците между бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

Големият ринг е очертан от бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „П. Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

По самите гранични улици и булеварди могат да минават коли от всички екогрупи. Забраната важи при навлизане във вътрешността на съответния ринг. Общината следи за нарушения с камери и софтуер, който проверява екогрупата на автомобила по регистрационния му номер.

Карта на двата ринга

Живеете в зоната? Вижте дали трябва да подадете заявление

Жителите с постоянен адрес в зоната и валиден стикер за локално паркиране могат да влизат с автомобила си. Ако живеят там и нямат такъв стикер, могат да подадат заявление до Центъра за градска мобилност, за да бъдат включени в списъка с изключения.

Как жителите получават достъп до ринговете.

Изключение има и за хората с карта за преференциално паркиране. За вписване на автомобила се подава заявление до ЦГМ. Ако картата е издадена от друга община, заявление се подава за всяко отделно посещение.

Какво се променя догодина

Големият ринг действа от зимата на 2025 г. По действащия график от 1 декември 2027 г. в него ще бъдат ограничени и колите от втора екогрупа.

Ако ви предстои пътуване през центъра, проверете екогрупата на колата и сравнете маршрута си с картата. Данните са в официалната справка на ИА „Автомобилна администрация“.