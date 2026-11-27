Фондацията за борба с корупцията твърди, че Али Кадиров, син на Рамзан Кадиров, е получил сръбски паспорт през 2025 г. под фалшива самоличност.

Според разследването десетки руски представители и техни роднини са получили сръбско гражданство след началото на войната в Украйна, въпреки предупрежденията на ЕС.

Очаква се новото студентско правителство в Сърбия да реши дали да разследва и отменя съмнителни решения, което може да предизвика напрежение с Москва.

‼️ Kadyrov's son has been granted Serbian citizenship under a different surname and visa-free access to the EU. 19-year-old Ali first changed his surname and soon received a Serbian passport in the name of Ali Musayev "for special services" to Serbia. Six other children of the Chechen dictator also use this surname, including for travel on a Bombardier Global 6000 private jet. — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) November 24, 2026

Арести в Сърбия за фалшиви документи за български паспорт

Един от синовинете на чеченския лидер Рамзан Кадиров е кандидатствал и получил сръбски паспорт под фалшива самоличност. Това разкри Фондацията за борба с корупцията, основана от руския опозиционер Алексей Навални, убит в затвора. Сръбският паспорт позволява на притежателя си да пътува без виза до Европейския съюз.

Разкритието е поредното от серия случаи, при които по време на управлението на оттеглилия се през септември сръбски президент Александър Вучич представители на режима на Владимир Путин са получавали гражданство на балканската държава. Въпросът сега е дали предстоящото правителство на студентското движение в Сърбия ще разследва тези решения и ще ги отмени.

По данни на Фондацията за борба с корупцията през юли 2025 г. руски гражданин от Чечения на име Али Рамзанович Мусаев е получил сръбски паспорт по ускорена процедура. Официалният мотив на правителството в Белград е бил, че Мусаев има изключителни заслуги към Сърбия.

Според разкритията на руската фондация, потвърдени и от сръбски медии, зад името Али Мусаев всъщност се крие Али Кадиров, син на чеченския лидер. Фондацията настоява Сърбия да отмени решението за предоставяне на гражданство и да отнеме паспорта му.

В момента Сърбия се намира в преходен политически период. Загубилото изборите на 25 октомври правителство, което беше под контрола на Вучич, продължава да изпълнява функциите си до съставянето на нов кабинет. Разполагащата вече с абсолютно парламентарно мнозинство „Студентска листа“ обяви, че ще предприеме решителни действия в борбата с корупцията.

Ако след идването си на власт тя започне разследване на съмнителните случаи на предоставяне на гражданство или дори отмени част от решенията, това би могло да доведе до конфронтация с Москва.

Фондацията за борба с корупцията твърди, че случаят с Али Кадиров не е изключение. Десетки представители на руския елит и техни роднини са получили сръбски паспорти дори след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Сред тях са роднини на чеченски олигарх, членове на партията на Путин „Единна Русия“, партийни функционери, ръководители на държавни предприятия като Газпромбанк, предприемачи от военната промишленост и членове на техните семейства.

Задържани за търговия с български паспорти в Сърбия

ЕС многократно е предупреждавал Сърбия

Европейският съюз неведнъж е призовавал Сърбия да промени непрозрачната си практика за предоставяне на гражданство, тъй като тя представлява риск за сигурността на държавите членки.

За последно въпросът беше повдигнат покрай посещение в Русия на сръбския вътрешен министър Ивица Дачич. Няколко дни преди парламентарните избори в Сърбия Дачич посети Москва, където обяви, че интензивното сътрудничество между вътрешните министерства на двете държави ще продължи.

През април широк обществен отзвук предизвика случаят с друг роднина на Кадиров, който в рамките на няколко дни получи и впоследствие загуби сръбското си гражданство. И тогава първоначално беше обявено, че кандидатът има особени заслуги към Сърбия.

След като случаят стана публично достояние и предизвика множество критични реакции, сръбското правителство отмени решението си. То се позова на законова разпоредба, позволяваща отнемането на наскоро предоставено гражданство при сериозна и непосредствена заплаха за обществената сигурност на страната.

Така и не стана ясно как човек, на когото първоначално са били приписвани особени заслуги към Сърбия, само за няколко дни се е превърнал в заплаха за сигурността на същата държава. Тогава сръбските медии допуснаха, че Белград е действал под натиска на Брюксел.

Преди това руски разследващи журналисти и сръбската мрежа за разследване на престъпността и корупцията KRIK установиха, че от 2022 г. насам най-малко 200 руски граждани са получили сръбско гражданство.

По-специално руснаци с връзки със структурите на разузнаването и олигархичните кръгове са намерили начин да придобият сръбско гражданство, а с него и възможността да пътуват свободно в Европейския съюз.

От 2022 г. насам Белград очевидно систематично предоставя гражданство на приближени и лоялни на Путин лица.