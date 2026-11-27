Н а 27 ноември се навършват седем години от смъртта на големия български актьор, режисьор и преподавател проф. Стефан Данаилов, останал в паметта на поколения зрители и ученици като Мастъра.

По повод годишнината театралният актьор Петър Данов сподели емоционално послание във Facebook, в което припомни думи на своя преподавател и подчерта, че присъствието му продължава да се усеща отвъд времето.

„Седем години, откакто ни напусна, но не и откакто престана да бъде част от нас. Защото има хора, които не си отиват истински. Те остават в думите, в уроците, в спомените и в сърцата на всички, до които са се докоснали“, написа Данов, като допълни:

„Липсваш ни, Мастър! Но твоят глас продължава да отеква, а уроците ти продължават да ни напътстват“.

Към публикацията си той добави и цитат от Стефан Данаилов, адресиран към младите в моменти на изпитание:

„Когато ви е трудно, когато не знаете какво да правите, когато капките на злобата или неуспеха се стоварят върху младите ви невинни глави, не се отчайвайте. Просто вдигнете глава, усмихнете се и си кажете - Къде си, Мастър? И аз ще бъда до вас… Защото ви обичам!“.

Кой е Петър Данов

Роденият през 1997 г. във Вършец Петър Данов е български театрален актьор. Той завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2020 г. със специалност „Актьорство за драматичен театър“ именно в последния клас на проф. Стефан Данаилов.

Познат е на публиката от редица театрални постановки, сред които „Зверското синьо“, „Лодкар“ („Лодкар“ / „Лодкарят“), „Молба за напускане“, „Кръв и власт“ и „Братя Карамазови“.