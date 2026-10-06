България

Неочакван обрат по случая с помилвания наркотрафикант: Сбиването не е в досието му

Йотова не е имала информация за случилото се в болницата на затвора

Василена Василева Василена Василева

6 октомври 2026, 13:29
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И нцидентът със сбиването в болницата към Софийския затвор, в което участва и помилваният Огнян Атанасов, не е бил отразен в досието му. Причината е, че той е бил определен като жертва на агресия.

Това става ясно от информация на Министерството на правосъдието, предоставена в отговор на въпроси на Mediapool.

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В публичното пространство междувременно бяха разпространени кадри от охранителна камера в болницата на затвора, на които се вижда участие на Атанасов в сбиване.

Видеозаписът е от две седмици преди помилването

Архивът от охранителната камера е от 16 ноември 2022 г. - около две седмици преди тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова да подпише указа за помилването на Атанасов.

Според Министерството на правосъдието инцидентът не е бил отразен в досието му, тъй като той е бил жертва на агресия. От ведомството посочват още, че случилото се не е било докладвано на ръководството на Министерството на правосъдието и не е намерило отражение в досието на Атанасов.

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Помилването е заради влошено здраве

Указът за помилването е издаден две седмици след инцидента. Решението е било мотивирано с тежкото здравословно състояние на Атанасов.

Медицинска комисия е установила, че той се намира в изключително тежко здравословно състояние, което не му позволява да продължи да изтърпява присъдата си.

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Именно на това основание тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова е подписала указа за помилването му.

Случаят с Атанасов стана отново публичен, след като бяха разпространени кадрите от затворническата болница. Те предизвикаха въпроси за това как инцидентът е бил документиран и дали е бил взет предвид при процедурата по помилването.

Редактор: Василена Василева
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