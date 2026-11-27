С лужители на МВР и на затворите излизат на протест в София тази събота от 12:30 часа. Организатори са Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикалната секция на служителите в затворите в България (ССЗБ), с подкрепата на НСПС „Огнеборец“.

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Протестът ще започне в градинката пред църквата „Свети Седмочисленици“, откъдето участниците ще се отправят на шествие към Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. Крайната точка ще бъде Министерският съвет.

Позицията на синдикатите и мотивите за недоволството

Синдикатите заявяват, че не приемат служителите в системата на сигурността да бъдат сочени като проблем за държавния бюджет и да поемат вината за управленски решения, които не са вземали.

„Отказваме да бъдем удобният виновник за управленски решения, които не сме вземали. Отказваме да плащаме цената на липсата на визия, стратегия и последователност на политическите ръководства на страната и МВР“, посочват от СФСМВР.

От федерацията се противопоставят и на обобщенията за нисък професионализъм и на насаждането на негативно отношение към органите на реда. Според тях нарушенията трябва да носят индивидуална отговорност, а не да се превръщат в колективно обвинение срещу хилядите служители.

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Синдикатите предупреждават, че годините на пренебрежение и обществено заклеймяване подкопават мотивацията в системата и настояват отговорността за проблемите да бъде търсена от хората, които вземат управленските решения.

„Не излизаме, за да се оправдаваме или да отричаме проблемите в системата. Излизаме, за да ги назовем с истинските им имена и да поискаме отговорността да бъде търсена там, където принадлежи“, заявяват организаторите на протеста.