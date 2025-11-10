Убиват домашни кучета в Русенско - стопани разказват за ужаса

С лед като миналата седмица NOVA разказа за простреляно куче в русенското село Долно Абланово, с редакцията са се свързали още хора от региона, чиито кучета са били убити по сходен начин. Те разказват, че докато разхождали домашните си любимци някой стрелял по животните от далечина. Хората предполагат, че най-вероятно става дума за един и същи извършител, тъй като действията са почти идентични. Те посочват, че са се опитали да проведат собствено разследване. Някои са видели извършителя, други – не.

"Всички мислим, че става дума за един и същи извършител. Многобройните случаи го доказват и съм сигурна, че има и други пострадали. Говорим за домашни кучета – обичани, гледани, с чипове и паспорти. Но какво да кажат хората, чиито дворни кучета са избягали на разходка, или за бездомните животни? Може само да предполагаме колко много от тях са станали жертви", коментира Кремена Радкова, жител на село Червена вода.

Жената посочва, че видяла два тъмни джипа, когато било убито нейното куче. "Беше още тъмно и не можах да определя цвета. Около половин час след стрелбата, когато издирих ловците, вече се развиделяваше и видях, че джипът, който се насочи към мен, беше тъмносин. Това се случи преди две години", подчертава тя.

И разказва, че след като подала сигнал в полицията, били издирени и разпитани заподозрени за стрелбата. "В крайна сметка делото беше спряно и се водеше срещу неизвестен извършител. Чак след края на процеса разбрах, че става дума за четири джипа с петима ловци", коментира Кремена.

Тя казва още, че когато кучето ѝ било застреляно, тя се прибирала с него от разходка по черен път, на около 250 метра от къщата ѝ в Червена вода. "Зад нас минаха два тъмни джипа. Вторият спря и от него беше произведен изстрел през прозореца, без никой да слезе от колата. Кучето ми беше на няколко метра зад мен. Аз бях с бяла блуза – няма как да не са ме видели. Това беше абсолютно умишлено", категорична е тя.

Виктор Цериг, който е жител на село Ново село, посочва, че неговият домашен любимец бил застрелян в двора му. "Това е стопански двор, в който се отглеждат крави и телета. Има и хора. Можеше някой човек също да бъде ранен. Не видях кой стреля, няма и камери. Но в онзи ден, доколкото знам, е имало само един ловец в района. Тоест, най-вероятно говорим за същия човек", обяснява той.

Кучето на Татяна Димитрова от село Просена е застреляно преди шест години. "Имаше съдебно дело. Първоначално на извършителя му бяха взети пушките, но след делото му върнаха всичко. Не ни беше съобщено съдебното решение", заяви тя.

По думите на Кремена не са предприети никакви действия срещу никого от ловната дружинка, която се подозира, че е виновна за убийствата на животните. "Искам да подчертая, че в нея членуват и полицаи от Второ районно управление – за един съм сигурна, може и други да има. Нашият кмет също е част от тази дружинка. Такива хора очевидно се чувстват недосегаеми", подчертава жената.

От полицията са уверили екипа на NOVA, че по последния случай в Долно Абланово е образувано досъдебно производство и се правят проверки. На този етап обаче не могат да кажат дали става дума един човек е свързан с всички стрелби. Но сред хората вече има съмнения, че извършителите може би се прикриват.