България

Български военни заминават за мисия на НАТО в Косово

97 военнослужещи ще участват в силите KFOR и ще изпълняват задачи по сигурността, патрулирането и наблюдението в региона

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 10:34
Български военни заминават за мисия на НАТО в Косово
Основната част от състава е от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Сухопътните войски   
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б ългария изпраща нов военен контингент за участие в стабилизиращата мисия на НАТО в Косово (KFOR). Тържествената церемония по изпращането на военното формирование ще се състои днес в Стара Загора, съобщиха от Министерството на отбраната.

Официалният ритуал ще започне в 11:00 часа пред сградата на Община Стара Загора, където ще бъдат изпратени военнослужещите, които ще се включат в състава на силите на Регионално командване „Запад“ на KFOR.

В контингента са включени 97 военнослужещи. Основната част от състава е от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Сухопътните войски, като в него участват и представители на Съвместното командване на силите, Служба „Военна полиция“, Мобилната КИС и Военномедицинска академия.

  • Какви задачи ще изпълняват българските военнослужещи

Българското формирование ще бъде разположено в база „Виладжио – Италия“. Военнослужещите ще изпълняват задачи, свързани с наблюдение, патрулиране и подпомагане на сигурността в зоната на отговорност.

Участието на български военни в KFOR е част от ангажиментите на страната ни към международните операции и усилията на НАТО за поддържане на стабилността в Западните Балкани.

  • Мисията KFOR

Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) са създадени през 1999 г. след конфликта в Косово с мандат да гарантират сигурна среда и свобода на движение за всички общности в региона.

През годините България участва регулярно в мисията, като изпраща военнослужещи в различни формирования и структури на операцията.

Последният български контингент за участие в KFOR беше изпратен с официална церемония в Плевен в края на януари тази година.

Българското участие в международната операция продължава на фона на усилията за запазване на сигурността и предотвратяване на напрежение в Косово и региона на Западните Балкани.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС/Министерство на отбраната    
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