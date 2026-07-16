„Носим ги в кръвта си“: Жестът на Аржентина, който вбеси Англия и ФИФА

Играчи на Аржентина държат банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“

А ржентина е изправена пред перспективата за дисциплинарни действия от страна на ФИФА, след като нейните играчи отпразнуваха победата на полуфинала на Световното първенство срещу Англия с банер в подкрепа на претенциите на страната им към Фолкландските острови.

Защитаващите титлата си световни шампиони направиха драматичен късен обрат в Атланта, отбелязвайки два гола, за да победят отбора на Томас Тухел с 2:1 и да си осигурят сблъсък с Испания на финала в неделя,.

След последния съдийски сигнал играчите на Аржентина празнуваха, държейки банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“.

Фолкландските острови, британска задгранична територия в югозападната част на Атлантическия океан, остават предмет на суверенен спор между Великобритания и Аржентина, пише BBC.

Двете нации водиха война за групата острови, разположени на 300 мили от източния бряг на Аржентина, от април до юни 1982 г. 74-дневният конфликт доведе до смъртта на 655 аржентински и 255 британски военнослужещи. Загинаха и трима души от островите.

През 2014 г. ФИФА глоби Аржентинската футболна асоциация с 20 000 паунда, след като нейните играчи издигнаха банер със същото съобщение преди приятелски мач срещу Словения. Ръководният орган на световния футбол тогава заяви, че жестът е нарушил правилата за политически действия и неправомерно поведение на отбора.

След победата в сряда вицепрезидентът на Аржентина Виктория Виляруел публикува в социалната мрежа X видеоклип, на който се виждат аржентински войници, придружен с думите: „Това не беше просто поредният мач. Фолкландските острови са аржентински. Те забраниха да се носят банери на стадиона и забравиха, че ги носим в кръвта и сърцата си“. В подготовката за мача Виляруел беше заявила, че полуфиналът е бил „за това да поставим натрапниците на мястото им“.

Депутатът Питър Кайл, държавен секретар по въпросите на бизнеса и търговията на Обединеното кралство, заяви, че банерът на Аржентина е бил „напълно неподходящ“, като добави, че очаква ФИФА да проведе щателно разследване по въпроса.

„Мисля, че разследването със сигурност ще се случи, тъй като това беше толкова грубо нарушение на правилата за недопускане на политическа дейност като част от футбола“, каза Кайл пред „BBC Breakfast“.

Аржентинските играчи също така пееха песни, в които се споменаваха Фолкландските острови и аржентинските легенди Диего Марадона и Лионел Меси след драматичната си победа с 3:2 над Египет на осминафиналите.

Преди полуфинала обаче селекционерът Лионел Скалони заяви, че „няма да смесва“ футбола и политиката. „Реалността е, че това е футболен мач. Не мога да смесвам нещата, особено от уважение към това, което се случи преди толкова много години“, каза Скалони.

„Това беше много тъжен период в нашата история и няма какво толкова да направим по въпроса, това е реалността. Други неща се случват по света и ние критикуваме съществуването на войната. Разбира се, помним тези хора. Но това е футболен мач – не бива да бъркаме двете неща“, категоричен беше той.

Полуфиналът, който Англия загуби след късни голове на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес, се проведе при засилени мерки за сигурност поради историческото напрежение между двете нации.