Повдигнаха обвинение на шофьора, седнал зад волана с 4,6 промила алкохол

Случаят е от сряда, когато полицията получила сигнал за рисково поведение на пътя

М ъжът, който беше заловен да шофира с 4,6 промила алкохол в кръвта в Бистрица, вече е с повдигнато обвинение. 45-годишният водач е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокуратурата, предаде NOVA.

Заловиха шофьор с рекордните 4,60 промила алкохол в София

Случаят е от сряда, когато полицията получила сигнал за рисково поведение на пътя. След проверка и обход в района униформените установили автомобила и спрели водача.

При последвалата проверка полевият тест е отчел 4,6 промила алкохол – количество, което значително надхвърля границата, при която управлението на автомобил се определя като престъпление по Наказателния кодекс.

Автомобилът е иззет

Колата, с която мъжът се е движел, е иззета като веществено доказателство. По случая са предприети процесуални действия, а разследването продължава.

На предното стъкло на автомобила е имало отличителен стикер на Министерството на вътрешните работи. Към момента обаче няма информация 45-годишният водач да е служител на МВР.

Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая, включително произходът на стикера и причината за използването му.

Опасностите при шофиране след употреба на алкохол

Управлението на автомобил след употреба на значително количество алкохол е сред основните рискови фактори за тежки пътни инциденти. При високи стойности на алкохол в кръвта се нарушават реакциите, координацията и способността за преценка на водача.

От полицията и институциите регулярно напомнят, че шофирането след употреба на алкохол създава опасност не само за водача, но и за останалите участници в движението.