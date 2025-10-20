България

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

Предстои да станат ясни резултатите от направените проби за наркотични вещества

20 октомври 2025, 15:44
П робите за алкохол на тримата младежи, загинали при тежкото пътнотранспортно произшествие край Созопол, са отрицателни. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

(Във видеото: Приятел на загиналите младежи край Созопол: Последните ми думи към Йордан бяха „Карай внимателно”)

Предстои да станат ясни резултатите от направените проби за наркотични вещества. Те са изпратени за изследване в специализирана лаборатория в София и ще бъдат обработени там, уточняват от полицията.

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

Инцидентът стана на 17 октомври на пътя Созопол - Черноморец. Младежите са пътували с лек автомобил "Ауди". Колата е била управлявана от 18-годишен младеж от созополското село Зидарово. Той е загубил контрол поради несъобразена скорост и се е блъснал в крайпътно дърво. На място са загинали водачът на превозното средство и 17-годишен германски гражданин, пътуващ на задната седалка. Вторият пътник, 17-годишен младеж от с. Габър, който е бил на предната дясна седалка, е отведен в спешния център на Созопол, но е починал при транспортирането му до болница в Бургас.  

Младеж с един ден стаж зад волана се вряза в дърво, трима загинаха

Шофьорът на автомобила е придобил шофьорската си книжка ден преди катастрофата. 

Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

Заради инцидента Изпълнителна агенция (ИА) "Автомобилна администрация" започна проверка на положения от водача на колата изпит за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Днес в памет на жертвите в община Созопол е обявен ден на траур.

Източник: БТА, Галя Тенева    
