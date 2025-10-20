Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Д о видеозаписа от изпита на 18-годишния шофьор, който загина при тежка катастрофа на пътя Созопол – Черноморец бяха допуснати не само експерти от Агенция “Автомобилна администрация”, но и медии и представители на неправителствени организации. При удара живота си загубиха още две момчета – на 17 години, като и тримата са ученици, предаде NOVA.

В Созопол днес е ден на траур. След катастрофата бяха разпоредени спешни проверки на фирмата, в която младежът е карал шофьорския си курс. Установено е, че часът по нощно кормуване всъщност е проведен следобед.

“Имаше пропуск по време на обучението. Часът за нощно шофиране е даден юни месец в 17:00 часа, което не е в тъмната част на деня”, коментира изпълнителният директор на Агенция “Автомобилна администрация” Слав Монов.

От записа стана ясно, че изпитващият не си е сложил предпазния колан. По думите на Монов той ще бъде наказан за това, защото е грубо нарушение на закона за движение по пътищата.

“За първи път се допусна и неправителственият сектор като наблюдатели при тази проверка. Сериозни нарушения на изпита не бяха допуснати. Единственото, което може да бъде отчетено като някакво нарушение е, че се правеха само леви, осигурени завои без да се пропуска насрещно движещия се. А знаем, че на курсистите им е доста трудно да се справят с тази ситуация”, смята Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

Вутов сподели, че маршрутът на обучението не може да се проследи дигитално, защото то е приключило на 11.07.2025 г., което е ден преди официалното влизане на дигитализацията в обучението.

“Тече проверка във фирмата относно тези “подсигурени леви завои”, защото това не отговаря наистина. В методиката за изпитване няма такова понятие, тъй като вървим по правилата - няма нито осигурени десни, нито осигурени леви. Има задължителни елементи, които е трябвало да се изпълнят и те са изпълнени”, каза Монов.

По думите му липсата на колан е първо провинение на изпитващия, така че той ще бъде наказан по вътрешните правила.

Проверките след жестоката катастрофа край Созопол, при която загинаха трима младежи, разкриват сериозни нарушения в процеса на обучение и контрол при шофьорските курсове.

Най-същественото от тях е фиктивно вписано “нощно каране”, което всъщност се е провело посред бял ден. Това съобщи Главен инспектор Тодор Атанасов от Автомобилна администрация-Бургас, предаде кореспондентът на БГНЕС от морския град.

При проверката на картона на загиналия водач е установено, че така нареченото “нощно каране” е записано като проведено на 20 юни около 17:00 часа - по светло, в дневна обстановка. Според проверяващите това няма как да бъде признато за нощно обучение, защото законът изисква часове да се провеждат при реално намалена видимост или в тъмната част на денонощието.

Нарушението ще бъде санкционирано с административна глоба от 1000 лева, но експерти подчертават, че това е симптом на по-дълбок проблем - липсата на реален контрол върху учебните центрове.

Инструкторът, който е водил обучението, призна, че реално не е имало каране по тъмно, а часовете са вписани при леко затъмнение или облачно време.

„Децата са от селата и трябваше да има как да се приберат докато вървят автобусите. Не сме карали в 12 през нощта. Използвали сме намалена видимост, но по тъмно - не. Ще ме санкционират, ясно ми е. Трябва да има някой виновен и това ще съм аз“, коментира инструкторът.

Проверката е установила, че въпреки дигитализацията, в системата за отчет на учебните часове все още има вратичка за ръчно въвеждане на данни. Така в някои автошколи в Бургас има стотици часове, вписани без реално провеждане на занятия. По последни данни, техният брой достига до 900 часа, а случаите са известни на автомобилната администрация в София, но не са предприети конкретни действия.

Според експертите това означава, че десетки курсисти завършват с по-малко реална практика, което компрометира подготовката им и увеличава риска от инциденти на пътя.

„Ако след интервюто ви въведа два часа ръчно, вие сте ощетени с два часа обучение. А това се случва масово“, коментира Детелин Кънчев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

По време на изпита, на който е участвал загиналият водач, председателят на изпитната комисия е бил без предпазен колан и четири пъти е променял маршрута, зададен от електронната система. За тези промени не са установени основателни причини, каквито биха били задръстване, ПТП или временна организация на движението. Срещу същия председател има многократни сигнали, но той продължава да заема длъжността.

Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол младеж се е врязал с колата си в крайпътно дърво на 18 октомври. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил предходния ден.