Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали

В ъв връзка с тежкия пътен инцидент от тази нощ, при който загинаха трима души, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на младия водач, причинил катастрофата, съобщиха от Министерството на транспорта.

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Проверката се извършва от ИА „Автомобилна администрация“, като ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача.

„Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление, включително и дали има нощно шофиране, както и записите от изпитите по теория и практика. Това ни позволява обективно да проверим как точно е проведено обучението и дали има нарушения и фиктивно вписвани часове“, заяви министър Караджов.

Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали

Министър Караджов отбеляза, че проверяването на дигиталните записи е важна гаранция за прозрачност и отговорност в системата за подготовка на водачи. “Нито една проверка не може да върне човешки животи, но сме длъжни да разберем дали всички процедури по обучение и контрол са спазени. За пълна обективност ще поканим представители на НПО и медии да участват в проверката”, добави той.

„Изказвам съболезнования към близките на загиналите и Ви уверявам, че резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени“, заяви Караджов.

По инициатива на неправителствени организации, министър Караджов ще обсъди и възможността за въвеждане на поетапно лицензиране на младите шофьори – система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя