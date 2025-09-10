България

Иван Иванов на родна земя: Пътят към върха изисква огромни жертви и пълна отдаденост

Шампионът от US Open при юношите разкри, че е получил лични поздравления от легендата Рафаел Надал, както и от Григор Димитров и Димитър Бербатов

10 септември 2025, 07:52
Ш ампионът от US Open при юношите Иван Иванов се прибра в България. Той беше посрещнат от близки на летището.

Щастлив от историческия успех, младият тенисист изрази гордостта си от изцяло българския финал в Ню Йорк и сподели, че пътят към върха изисква огромни жертви и пълна отдаденост.

При пристигането си Иванов подчерта значимостта на постижението.

"Наистина направихме български финал, за което аз съм изключително щастлив, че най-накрая на US Open можахме и се справихме“, заяви той цитиран от NOVA.

Младата ни надежда не пропусна да поздрави и своя опонент и партньор на финала Александър: "Александър игра по един от най-добрите си тениси до финала и наистина го поздравявам за което".

Запитан коя е тайната на успеха му, Иванов посочи годините на усилена работа и лишения в тенис академията в чужбина.

"Все пак аз тренирам в академията от четири години и съм далеч от близките ми, далеч съм от всякакви забавления, но това е нещо, което наистина ми помага – дисциплината, фокусът, трудолюбието. Да излизам всеки път на корта и да давам моите 100%. Това е наистина една от тайните, които те правят по-добър", сподели шампионът.

Успехът на Иванов е бил забелязан и от най-големите имена в спорта. Той разкри, че е получил лични поздравления от легендата Рафаел Надал, както и от Григор Димитров и Димитър Бербатов.

"Рафаел беше първият, него видях в академията и ми каза няколко хубави неща. След което беше Григор, той ми писа, а Димитър Бербатов – получих неговата подкрепа също, и на много други български, както и международни звезди", каза Иван.

Той сподели и съветите, които е получил: "Казаха ми, че трябва да си стоя земен. Това е голямо постижение, но все пак това е юноши и трябва да продължавам и да се развивам по същия път, винаги да съм трудолюбив и да се наслаждавам на играта".

Източник: NOVA    
