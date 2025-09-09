Посрещаме шампиона от US Open Иван Иванов на родна земя

Oгненият ад в Рила - пожарът все още не е локализиран

Ш ампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите Иван Иванов се връща в България тази вечер.

Иванов спечели трофея в Ню Йорк, след като в исторически първи изцяло български финал надделя със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев.

Двамата са част от отбора на България за Купа "Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от Световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.

Александър Василев с емоционални думи на родна земя: Мъжкият тенис е различен, дълга история ще бъде

Вицешампионът Александър Василев се прибра в България на 8 септември, понеделник. Той кацна на Летище "Васил Левски" с полет от Мюнхен. С този полет в България пристигнаха и тенисистите на Финландия.

При пристигането си Василев заяви, че засега ще продължи да работи със същите треньори. Той изтъкна ролята на дисциплината за успехите си и разкри, че не е получил съобщение от най-добрия български тенисист Григор Димитров.

"Трудът надделява. Ако искаш да стигнеш до големите сцени, до върховете и да играеш най-добрия тенис, коства дисциплина", коментира 18-годишният Василев на летище "Васил Левски" в столицата.

"Стига да имаш амбиция, да имаш желание да си добър, да се наслаждаваш на играта, всичко може да се постигне", каза още той.

Попитан дали е бил поздравен от Григор Димитров, Александър Василев заяви: "Не, не съм получил съобщение от него. Не мога да кажа повече. Пожелавам му да се възстанови възможно най-бързо."

"На децата бих казал да се наслаждават на играта и като цяло на спорта. Горд съм да давам пример на малките деца. Добрите резултати при юношите дават увереност, но мъжкият тенис е различен, различна почва. Тепърва започвам да настъпвам в него. Дълга история ще бъде и тепърва предстои да я извървя. Мислил съм да тренирам и на други места, засега оставам с моите треньори. Работата продължава както преди. Истински съм доволен от постиженията и формата си. Винаги има място за подобрение", каза още Василев.

Иванов продължава да бъде убедителен номер 1 в обновената световна ранглиста по тенис за юноши до 18-годишна възраст, а финалистът от Ню Йорк Александър Василев се изкачи до второто място.

През юли Иванов стана шампион на "Уимбълдън" с успех над американеца Ронит Карки с 6:2, 6:3 за 57 минути.

Иванов спечели 12 поредни победи в турнирите от Големия шлем и е убедителен лидер в ранглистата с 3610.5 точки. Иванов се представи също страхотно и стигна до полуфиналите на "Ролан Гарос", а през тази година триумфира с титлите на сингъл и на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Франция. Българинът стигна и до финала на турнира от категория J500 в Милано. През месец май Иван Иванов спечели първа титлата в кариерата си на сингъл при мъжете, след като стана шампион на турнира на клей в Сентендре (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

Вицешампионът от US Open Александър Василев се изкачи до номер 2 в ранглистата с 2577.5 точки. Преди това Василев стигна до полуфиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки на "Уимбълдън", а също така игра четвъртфинал на "Ролан Гарос".

През тази година Василев има две спечелени титли за юноши от турнири от категория J300 на ITF в Пловдив и Испания. Българинът стана шампион на двойки на турнир от категория J500 на ITF в Офенбах (Германия), а също така и вицешампион на сингъл на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания). С тези успехи Василев събра 202 точки повече от третия в класацията Андрес Сантамарта Роих (Испания).

Димитър Кисимов пък е номер 87 в световната ранглиста за юноши. При девойките Eлизара Янева е 18-а. В топ 50 са още Росица Денчева (43) и Йоана Константинова (50).