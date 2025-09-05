Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Б ългарските тенис-таланти Иван Иванов и Александър Василев стигнаха до полуфиналите на сингъл на Откритото първенство на САЩ при юношите. По едно и също време Иванов се наложи в три сета над Макс Шьонхаус (Германия), а победи представителя на домакините Андрю Джонсън, който играе с уайлд-кард.

Ivan Ivanov is into the semi-finals 💪



The current Wimbledon boys' singles champion maintains his course through the US Open Junior Championships ⛵️ pic.twitter.com/G2UEh8On3m — ITF (@ITFTennis) September 4, 2025

Шампионът от Уимбълдън и водач в основната схема в Ню Йорк Иванов имаше ужасяващ лош втори сет, но в крайна сметка се класира за топ 4 след успех с 6:4, 0:7, 7:6 (10:3) и ще срещне Зангар Нурланули (Казахстан). Василев пък надви Джонсън с 6:3, 7:5.

Иванов започна неубедително мача си с 18-годишния Шьонхаус, макар да направи ранен пробив. Той допусна да му бъде отнета преднината, но нанесе важен удар за 3:2, след което пък защити подаването си. След ужасяващ втори сет за българина, който той загуби на нула, третата част мина с по един разменен пробив. В тайбрека обаче трениращият в академията на Рафаел Надал българин дръпна с 3:0, 4:1, 8:2 и накрая се поздрави с успеха. За да стигне до тук, шампионът при юношите на "Уимбълдън" надигра на осминафиналите на сингъл Максимус Дюсо (САЩ) със 7:6(3), 6:4 за 1:38 часа игра.

Ivanov and Vasilev, both Bulgarians, 16 and 18, made US Open Boys semi final today @usopen @ITFTennis pic.twitter.com/YydcIWD1uG — danieldjenev (@dido404) September 4, 2025

Александър Василев беше много по-солиден и не позволи нито един пробив срещу американския си съперник, като в цялата среща се изправи пред три точки за пробив, които отрази.

Василев взе мача за час и 36 минути, взимайки две подавания на Джонсън в първия сет и едно във втория. Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев в предишния етап на турнира надви със 7:5, 4:6, 7:6(7) Ян Кумсат (Чехия).

В турнира на двойки пък поставените под №4 Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) отпаднаха от американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам с 6:7 (4:7), 6:7 (5:7) във втория кръг.