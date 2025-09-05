България

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

Шампионът от Уимбълдън и водач в основната схема в Ню Йорк Иванов имаше ужасяващ лош втори сет, но в крайна сметка се класира за топ 4

5 септември 2025, 08:30
Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите
Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София
Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство
Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?
Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

Б ългарските тенис-таланти Иван Иванов и Александър Василев стигнаха до полуфиналите на сингъл на Откритото първенство на САЩ при юношите. По едно и също време Иванов се наложи в три сета над Макс Шьонхаус (Германия), а победи представителя на домакините Андрю Джонсън, който играе с уайлд-кард.

Шампионът от Уимбълдън и водач в основната схема в Ню Йорк Иванов имаше ужасяващ лош втори сет, но в крайна сметка се класира за топ 4 след успех с 6:4, 0:7, 7:6 (10:3) и ще срещне Зангар Нурланули (Казахстан). Василев пък надви Джонсън с 6:3, 7:5.

Иванов започна неубедително мача си с 18-годишния Шьонхаус, макар да направи ранен пробив. Той допусна да му бъде отнета преднината, но нанесе важен удар за 3:2, след което пък защити подаването си. След ужасяващ втори сет за българина, който той загуби на нула, третата част мина с по един разменен пробив. В тайбрека обаче трениращият в академията на Рафаел Надал българин дръпна с 3:0, 4:1, 8:2 и накрая се поздрави с успеха. За да стигне до тук, шампионът при юношите на "Уимбълдън" надигра на осминафиналите на сингъл Максимус Дюсо (САЩ) със 7:6(3), 6:4 за 1:38 часа игра.

Александър Василев беше много по-солиден и не позволи нито един пробив срещу американския си съперник, като в цялата среща се изправи пред три точки за пробив, които отрази.

Василев взе мача за час и 36 минути, взимайки две подавания на Джонсън в първия сет и едно във втория. Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев в предишния етап на турнира надви със 7:5, 4:6, 7:6(7) Ян Кумсат (Чехия).

В турнира на двойки пък поставените под №4 Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) отпаднаха от американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам с 6:7 (4:7), 6:7 (5:7) във втория кръг.

Източник: БТА, Атанас Василев    
български тенис Иван Иванов Александър Василев US Open юноши полуфинали Уимбълдън шампион Академия Рафаел Надал тайбрек турнир на двойки Зангар Нурланули
Последвайте ни

По темата

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
Почти навреме за лятото: Mercedes възражда кабриолета на G-Class

Почти навреме за лятото: Mercedes възражда кабриолета на G-Class

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 15 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 12 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 11 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 13 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Свят Преди 43 минути

"Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина“

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Свят Преди 56 минути

Сред жертвите няма чуждестранни граждани

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

Свят Преди 2 часа

Американски представители в областта на енергетиката са повдигнали въпроси, свързани с интелектуалната собственост, по повод на проблема с горивото

<p>Критики и напрежение в лагера на &quot;макронистите&quot;: Петдесет нюанса мнения във Франция</p>

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

Свят Преди 2 часа

На извънредна сесия на парламента, свикана от Макрон, депутатите ще трябва да гласуват доверие на кабинета на премиера Байру

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Свят Преди 3 часа

Няма пострадали

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Свят Преди 3 часа

Преговори могат да бъдат организирани бързо, заяви говорителят на Кремъл

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Свят Преди 3 часа

Все още не е установена националността на трима души, загинали при инцидента

Караджов: Ако искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност

Караджов: Ако искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност

България Преди 3 часа

По отношението на закупуването на нов подвижен състав той подчерта, че настоящият е на „изключително лошо равнище“

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Любопитно Преди 3 часа

Тези животни живеят в колонии и общуват помежду си чрез звуци и ритуали на взаимно почистване

Тираните искат да живеят вечно

Тираните искат да живеят вечно

Свят Преди 3 часа

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

Любопитно Преди 3 часа

След 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Любопитно Преди 3 часа

От шише белина, до коктейл и сърце - необичайните чанти са навсякъде

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Свят Преди 3 часа

Въглеродният отпечатък на Пентагона надминава този на повечето страни

Една година затвор за капитана на "Илинден"

5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица</p>

Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Технологии Преди 3 часа

Новият модел цели да предложи флагманско изживяване на по-достъпна цена

Всичко от днес

От мрежата

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Нискогликемичната диета: Модерен подход за здраве, баланс и женско благополучие

Edna.bg

Тереза Маринова празнува днес!

Edna.bg

Кирил Котев: Благодаря на фантастичната публика, момчетата се раздадоха максимално

Gong.bg

Левски се задейства в мисията по задържането на звезда

Gong.bg

Очаква ли ни топла есен и какво ще бъде времето в първия учебен ден

Nova.bg

Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Nova.bg