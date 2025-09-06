Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?

И ван Иванов спечели историческия български финал при юношите на US Open, налагайки се с 2:0 сета над сънародника му Александър Василев. В първата част Иванов проби, след което Василев направи рибрейк, но в крайна сметка след 42 минути игра Иван Иванов приключи частта при 7:5. През втория сет пък амбицията на Иванов беше водеща пред тази на Василев и той затвори сета и мача при 6:3., пише Gong.bg.

"Благодаря на всички и първо трябва да поздравя Александър за тази седмица. Благодаря н хората от а моя отбор, без които нямаше да постигна тези неща. Благодаря и на всички, които ни подкрепят от България", заяви шампионът Иванов в интервюто на корта.

Василев заяви, че е щастлив, че този път достигна до финалния мач, след като не успя да го направи на "Уимбълдън".

"Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарности на всички за страхотния турнир. Вече гледам към следващите предизвикателства", заяви Александър Василев в интервюто на корта и продължи на български: "Честит празник на всички. Днес е денят на Съединението на България".

По този начин 16-годишният Иван Иванов спечели втори трофеи сред Големите шлемове - в Ню Йорк, както и на "Уимбълдън", докато на "Ролан Гарос" в Париж приключи участието си на полуфиналите. Две години по-големият от него Василев обаче ясно заяви се заяви с играта си пред световната тенис сцена, след като елиминира изключително стойностни опоненти по пътя към финала на "Флашинг Медоус".

Иван Иванов стигна до битката за титлата след категоричен успех над Зангар Нурланули от Казахстан с 6:1, 6:4. 16-годишният талант показа изключителна форма, реализира 7 аса и направи 25 печеливши удара, за да приключи срещата за едва 76 минути. За Иван това ще бъде втори пореден финал на турнир от Големия шлем, след като през лятото вече вдигна титлата на „Уимбълдън“.

Първи сет:

Мачът започна с убедителен сервис гейм на Василев, който спечели подаването си с помощта на силен начален удар. Иван Иванов отговори с гейм на нула и бързо изравни резултата.

Първата точка за пробив в срещата дойде в третия гейм и бе в полза на Иванов. Василев успя да я спаси с отличен бекхенд, но при втория брейкпойнт Иванов наложи надмощие и реализира пробив за аванс от 2:1 в първия сет.

В следващия гейм Иванов затвърди пробива си на 0 за 3:1. След пробива Иван Иванов продължи уверено и затвърди предимството си, като геймовете вървяха без загубена точка за сервиращия – 4:3 за варненеца. В осмия гейм Александър Василев стигна до първия си шанс за пробив в мача, но Иванов реагира хладнокръвно и отрази точката, запазвайки преднината си от два гейма в първия сет.

Драмата в първия сет се покачи в десетия гейм, когато Александър Василев стигна до два брейкпойнта и след удар в мрежата от Иванов успя да върне пробива за 5:5. Радостта му обаче беше кратка – водачът в схемата реагира мигновено, реализира нов пробив и поведе с 6:5, осигурявайки си шанс да сервира за спечелването на сета.

Световният №1 затвори сета от втория опит, но и този път това не се случи лесно. При 30/40 той отрази нова възможност за рибрейк, след което форхенд по късия диагонал му донесе сетбол, а той бе реализиран с aс.

Втори сет:

До четвъртия гейм двамата тенисисти печелеха комфортно своите подавания и резултатът се изравни – 2:2 в началото на втората част. Иван Иванов продължи да задава по-сериозното темпо и във втория сет, като реализира пробив след дългите и оспорвани разигравания през първите четири гейма. 16-годишният талант показа зрялост и намери начин да наложи волята си в петия за 3:2.