България

Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

За Иван това беше втори пореден финал на турнир от Големия шлем, след като през лятото вече вдигна титлата на „Уимбълдън“

6 септември 2025, 19:20
Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София
Постоянен арест за четиримата биячи на директора на полицията в Русе

Постоянен арест за четиримата биячи на директора на полицията в Русе
Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?

Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?
Президентът: Преди 140 години жителите на Чирпан се наредиха сред достойните българи

Президентът: Преди 140 години жителите на Чирпан се наредиха сред достойните българи
Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост
Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров
Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа
Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина

Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина

И ван Иванов спечели историческия български финал при юношите на US Open, налагайки се с 2:0 сета над сънародника му Александър Василев. В първата част Иванов проби, след което Василев направи рибрейк, но в крайна сметка след 42 минути игра Иван Иванов приключи частта при 7:5. През втория сет пък амбицията на Иванов беше водеща пред тази на Василев и той затвори сета и мача при 6:3., пише Gong.bg.

"Благодаря на всички и първо трябва да поздравя Александър за тази седмица. Благодаря н хората от а моя отбор, без които нямаше да постигна тези неща. Благодаря и на всички, които ни подкрепят от България", заяви шампионът Иванов в интервюто на корта.

Василев заяви, че е щастлив, че този път достигна до финалния мач, след като не успя да го направи на "Уимбълдън".

"Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарности на всички за страхотния турнир. Вече гледам към следващите предизвикателства", заяви Александър Василев в интервюто на корта и продължи на български: "Честит празник на всички. Днес е денят на Съединението на България".

По този начин 16-годишният Иван Иванов спечели втори трофеи сред Големите шлемове - в Ню Йорк, както и на "Уимбълдън", докато на "Ролан Гарос" в Париж приключи участието си на полуфиналите. Две години по-големият от него Василев обаче ясно заяви се заяви с играта си пред световната тенис сцена, след като елиминира изключително стойностни опоненти по пътя към финала на "Флашинг Медоус". 

Иван Иванов стигна до битката за титлата след категоричен успех над Зангар Нурланули от Казахстан с 6:1, 6:4. 16-годишният талант показа изключителна форма, реализира 7 аса и направи 25 печеливши удара, за да приключи срещата за едва 76 минути. За Иван това ще бъде втори пореден финал на турнир от Големия шлем, след като през лятото вече вдигна титлата на „Уимбълдън“.

  • Първи сет:

Мачът започна с убедителен сервис гейм на Василев, който спечели подаването си с помощта на силен начален удар. Иван Иванов отговори с гейм на нула и бързо изравни резултата.

Първата точка за пробив в срещата дойде в третия гейм и бе в полза на Иванов. Василев успя да я спаси с отличен бекхенд, но при втория брейкпойнт Иванов наложи надмощие и реализира пробив за аванс от 2:1 в първия сет.

В следващия гейм Иванов затвърди пробива си на 0 за 3:1. След пробива Иван Иванов продължи уверено и затвърди предимството си, като геймовете вървяха без загубена точка за сервиращия – 4:3 за варненеца. В осмия гейм Александър Василев стигна до първия си шанс за пробив в мача, но Иванов реагира хладнокръвно и отрази точката, запазвайки преднината си от два гейма в първия сет.

Драмата в първия сет се покачи в десетия гейм, когато Александър Василев стигна до два брейкпойнта и след удар в мрежата от Иванов успя да върне пробива за 5:5. Радостта му обаче беше кратка – водачът в схемата реагира мигновено, реализира нов пробив и поведе с 6:5, осигурявайки си шанс да сервира за спечелването на сета.

Световният №1 затвори сета от втория опит, но и този път това не се случи лесно. При 30/40 той отрази нова възможност за рибрейк, след което форхенд по късия диагонал му донесе сетбол, а той бе реализиран с aс.

  • Втори сет:

До четвъртия гейм двамата тенисисти печелеха комфортно своите подавания и резултатът се изравни – 2:2 в началото на втората част. Иван Иванов продължи да задава по-сериозното темпо и във втория сет, като реализира пробив след дългите и оспорвани разигравания през първите четири гейма. 16-годишният талант показа зрялост и намери начин да наложи волята си в петия за 3:2.

Източник: Ивайло Георгиев/БТА, Gong.bg    
Иван Иванов Тенис Български тенис Уимбълдън Финал Титла Александър Василев Голям шлем Млад талант Пробив
Последвайте ни
Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Постоянен арест за четиримата биячи на директора на полицията в Русе

Постоянен арест за четиримата биячи на директора на полицията в Русе

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Бонусът от $1 трилион за Мъск изисква световно господство

Бонусът от $1 трилион за Мъск изисква световно господство

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 2 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

Виц на деня

- Извинете, някъде в това село продават ли ракия? - Църквата ей там виждате ли? - Да! - Освен в нея, навсякъде.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Макрон ще произнесе реч за 35 г. обединение на Германия

Макрон ще произнесе реч за 35 г. обединение на Германия

Свят Преди 1 час

Френският президент ще бъде първият чуждестранен лидер, който говори на събитието от повече от 20 години

Българка e държана в плен и малтретирана месеци наред в Солун

Българка e държана в плен и малтретирана месеци наред в Солун

Свят Преди 1 час

Жертвата твърди, че нападателят е слагал лекарства в храната и е откраднал личната ѝ карта

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

България Преди 3 часа

По думите му, днешното общество е не само разделено, но и примирено

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Свят Преди 4 часа

Предупреждението идва на фона на задържането на католически монах - полски гражданин, когото беларуските власти обвиниха в предполагаем шпионаж

Издирват румънски гражданин със специални нужди, изчезнал от Слънчев бряг

Издирват румънски гражданин със специални нужди, изчезнал от Слънчев бряг

България Преди 4 часа

Стелиан Мику е изчезнал на 1 септември около 15.30 часа

Иран екзекутира мъж за убийство на началник на службите за сигурност

Иран екзекутира мъж за убийство на началник на службите за сигурност

Свят Преди 4 часа

Той е застрелял в главата местния началник през декември 2022 г.

<p>Спасиха парапланерист от скали край Габрово</p>

Спасиха парапланерист от скали край Габрово

България Преди 5 часа

Човекът е ударил главата си

Паметникът на ген. Владимир Вазов в София

Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София

България Преди 6 часа

Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“

Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Свят Преди 6 часа

Хиляди или дори десетки хиляди мирни украински жители са държани незаконно от Русия в затвори и специални лагери

<p>Тежък трафик към Гърция в първия от трите почивни дни</p>

Тежък трафик към Гърция в първия от трите почивни дни

България Преди 6 часа

Хиляди пътуващи образуваха тапи по пътя за ГКПП „Кулата“

Наистина ли една ябълка на ден е полезна за здравето?

Наистина ли една ябълка на ден е полезна за здравето?

Любопитно Преди 7 часа

Ябълките съдържат и различни полифеноли, включително антоцианини

Сара Фъргюсън

Отмъщението на стилиста: Най-големите кралски модни гафове

Любопитно Преди 7 часа

​Членовете на кралските семейства имат достъп до най-добрите дрехи и аксесоари, но за съжаление парите не могат винаги да купят добър вкус

Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски с контрапредложение: Владимир Путин може да дойде в Киев

Свят Преди 7 часа

В момента седем страни са готови да бъдат домакини на среща между Зеленски и Путин, но определено не в Москва, казва външният министър на Украйна

<p>И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе</p>

И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе

България Преди 7 часа

Прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени

<p>От неделя: Нови правила за движение по пътищата</p>

Новите правила за движение по пътищата влизат в сила от неделя

България Преди 8 часа

Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.

<p>Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението</p>

Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението

България Преди 8 часа

По първоначални данни има пострадали

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Бавно, мръсно и прекрасно: какво знаят великите за секса

Edna.bg

Мила, кой те излъга, че заслужаваш нещо по-добро?

Edna.bg

Официално: Берое се подсили с дефанзивен халф

Gong.bg

НА ЖИВО: Англия 1:0 Андора, автогол на гостите

Gong.bg

В исторически български финал: Иван Иванов спечели титлата и на US Open при юношите

Nova.bg

Съдът определи мерките на обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

Nova.bg