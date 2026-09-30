България

Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред съда

Разследващите проверяват и данни, че на членове на групата са били давани вещества с упойващо или психоактивно действие

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 06:53

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И спанският гражданин, свързван с групата край Калофер, се изправя пред Окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при специализирана акция на ДАНС и полицията в неделя, а впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Шаман, ритуали и психоактивни вещества: Нови разкрития след акцията край Калофер

По данни от разследването до момента испанецът е сформирал в България група от последователи, върху които е оказвал влияние чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

Разследващите проверяват и данни, че на членове на групата са били давани вещества с упойващо или психоактивно действие.

При извършените обиски на място са открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби.

Задържаха испанец край Калофер с психотропни кактуси, гъби и тайни отвари

Проверяват се и евентуални финансови и имотни зависимости между испанеца, групата и нейните последователи. Сред проверяваните обстоятелства е и възможно прехвърляне на имущество от последователи към групата.

Разследването продължава.

Редактор: Василена Василева
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