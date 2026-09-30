Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред съда

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И спанският гражданин, свързван с групата край Калофер, се изправя пред Окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при специализирана акция на ДАНС и полицията в неделя, а впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

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По данни от разследването до момента испанецът е сформирал в България група от последователи, върху които е оказвал влияние чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

Разследващите проверяват и данни, че на членове на групата са били давани вещества с упойващо или психоактивно действие.

При извършените обиски на място са открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби.

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Проверяват се и евентуални финансови и имотни зависимости между испанеца, групата и нейните последователи. Сред проверяваните обстоятелства е и възможно прехвърляне на имущество от последователи към групата.

Разследването продължава.